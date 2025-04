¿Abre hoy Mercadona? Horario especial de supermercados en Jueves Santo 2025

Mercadona es una de las cadenas de supermercados más reconocidas y populares en España. Y es que, desde su fundación en 1977, la empresa ha conseguido consolidarse como un referente en el sector de la distribución alimentaria gracias a su enfoque en la calidad, la innovación y la satisfacción del cliente.

Con más de 1.600 tiendas repartidas por todo el país y una creciente expansión internacional, Mercadona ha ganado la confianza de millones de consumidores, destacando por su modelo eficiente, su oferta de productos propios de alta calidad y sus precios competitivos, motivo por el que miles de personas acuden diariamente a sus establecimientos a realizar sus compras alimentarias.

Hoy, Jueves Santo, que figura como festivo en muchas Comunidades Autónomas, no lo es en todo el territorio nacional, por lo que la apertura de los establecimientos de la superficie valenciana dependerá de la localidad y autonomía en la que se encuentre.

Horario de Mercadona para hoy, Jueves Santo

En la mayoría de las autonomías hoy, 17 de abril, Jueves Santo, figura como festivo, por lo que en estas Comunidades Mercadona no abrirá sus puertas. Sin embargo, sus establecimientos ubicados en localidades de Cataluña o de la Comunitat Valenciana, en las que el Jueves Santo no figura como festivo, la superficie valenciana sí abrirá sus puertas en su horario habitual, de 09:00 horas a 21:30 horas. No obstante, se recomienda corroborar la apertura del establecimiento en su 'buscador de tiendas'.

