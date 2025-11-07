La AER celebra la III edición de los Premios del Retail Español 2025 en el Campus Repsol

La Asociación Española del Retail (AER) ha celebrado la tercera edición de los Premios del Retail Español 2025 en el auditorio del Campus Repsol, en una noche que reunió a líderes, directivos y profesionales de todo el ecosistema del retail para reconocer el talento, la innovación y el compromiso de las empresas que están transformando el sector.

Bajo el lema "El futuro del retail ya es presente", la gala, conducida por la actriz Sonia Dorado, volvió a poner en valor el papel del retail como motor económico, generador de empleo y creador de experiencias humanas. Un encuentro lleno de emoción, cercanía y propósito que refuerza el compromiso de la AER con un sector que evoluciona sin perder su esencia.

El acto fue inaugurado institucionalmente por Rocío Ormaechea Gómez, subdirectora General de Regulación y Apoyo al Comercio Interior del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Galardonados

Leroy Merlin fue reconocido en Impacto Social por su iniciativa Hogares Dignos; Alcampo en Sostenibilidad por su plan integral contra el desperdicio alimentario; Fnac en Experiencia de Cliente por redefinir la relación con el consumidor desde la omnicanalidad y la cultura; y Visionlab en Transformación Digital / Inteligencia Artificial por Kümer IA, la primera lente con inteligencia artificial creada en España.

La Cámara de Torrelavega recibió el premio a Comercio Local por su proyecto Renacer de los Vacíos, que transforma locales cerrados en espacios de emprendimiento y cultura. Perfumerías Primor se alzó con el galardón a Mejor Concepto de Tienda con el apoyo de Carne (estudio de branding y diseño de interiores), por su flagship en Madrid, que convierte la compra en una experiencia inmersiva y emocional. En Formación y Desarrollo del Equipo, el reconocimiento fue para Ametller Origen por Viver, un modelo que profesionaliza oficios clave del retail y promueve la excelencia interna.

El premio Consejero Delegado del Año fue para Carlos Inácio, director general de Primark Iberia, por su liderazgo cercano y transformador. Bajo su dirección, la compañía ha pasado de 42 a 67 tiendas, creado más de 10.000 empleos y consolidado a España como su segundo mercado mundial. Ha impulsado inversiones de más de 140 millones de euros en expansión y modernización, y la estrategia Primark Cares, que ya ha conseguido que el 66 % de sus prendas sean sostenibles.

Durante el evento, los patrocinadores compartieron su visión del presente y futuro del retail, poniendo de relieve el papel del liderazgo, la sostenibilidad y la innovación como ejes estratégicos del crecimiento.

Jorge Escuín, director de Estrategia y Desarrollo de Negocio Movilidad de Repsol, destacó que "el retail español está viviendo una transformación apasionante. Desde Repsol, queremos ser parte activa de ese cambio, apoyando iniciativas que reconocen el talento y la capacidad de adaptación de un sector clave para la economía y la sociedad”.

La AER quiso agradecer especialmente a Repsol por abrir las puertas de su Campus, un espacio referente por su compromiso con la innovación y la sostenibilidad, que ha permitido hacer realidad esta edición de los premios en un entorno que refleja los valores de colaboración y progreso que impulsan al sector.

El acto concluyó con la intervención institucional de Óscar Romera, coordinador General de Economía, Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Madrid.