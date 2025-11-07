Cuidado si te toca la lotería y cobras un subsidio: el SEPE reclama un trámite para no perder la prestación

Se acerca la Navidad y muchos ciudadanos buscan la suerte que les de un empujón económico. Y es que adquirir un décimo de la lotería de Navidad es típico entre los españoles, que esperan que la suerte esté de su lado.

Cada año, con la llegada del mes de diciembre, España se llena de ilusión, esperanza y una tradición profundamente arraigada en su cultura. Se trata de un sorteo celebrado cada 22 de diciembre, convirtiéndose no solo en un evento económico de gran magnitud, sino también en un símbolo de unión, suerte compartida y espíritu navideño.

Sin embargo, hay que tener especial cuidado con los premios que se entregan. En caso de ser premiado por la lotería, algunos ciudadanos deberán prestar especial atención ante las consecuencias que ello supone. Y es que aquellos que reciben una prestación del SEPE podrían verse perjudicados tras recibir un premio.

El SEPE puede retirar la ayuda por recibir un premio

Es tradición comprar décimos de lotería en busca de un golpe de suerte. Pero cuidado con las posibles consecuencias. Y es que muchas personas que reciben un subsidio por parte del Servicio Público de Empleo Estatal deben tener precaución en caso de ser premiados.

Subsidios como el de agotamiento de la prestación contributiva, por insuficiencia de cotizaciones o aquel destinado a los mayores de 52 años deben cumplir ciertas condiciones. Y sus perceptores deben de estar atentos si sacan tajada de la Lotería de Navidad.

Por qué el SEPE puede retirar la ayuda si se gana la lotería

El SEPE establece que los beneficiarios de los subsidios no deben superar mensualmente una renta superior al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), lo que implica aproximadamente unos 888 euros tras la última subida, excluida la parte proporcional de las dos pagas extraordinarias.

En caso de que un perceptor de esta ayuda gane un premio, es importante saber que esta ganancia se consideraría un ingreso extraordinario, y el beneficiario está obligado a notificar al SEPE este cobro extraordinario en un plazo de 15 días desde que lo ha recibido siempre y cuando supere el límite de rentas.

¿Qué ocurre en caso de recibir un premio?

En caso de recibir un premio y superar el límite de rentas, el organismo interpreta que este ingreso económico es puntual, por lo que al notificarlo se procede a la suspensión del subsidio durante ese mes. Si después no hay otros ingresos por encima de esos 888 euros y no se supera el requisito de carencia de rentas anual, el ciudadano tendrá la posibilidad de reanudar la prestación.

No ocurre lo mismo si el ciudadano decide omitir la notificación al SEPE. En ese caso, el organismo público podría optar por suspender de manera indefinida la ayuda.

¿Qué ocurre con el paro y las pensiones?

En el caso, de la prestación contributiva por desempleo, la situación es diferente. Un ingreso como el de un premio de lotería no supone la extinción de la prestación, siempre y cuando se cumplan los requisitos de acceso y se renueve correctamente.

Y es que el paro es un derecho que se ha generado por el trabajador durante sus años cotizados. Por lo tanto, la administración no retirará la cuantía durante el tiempo que se ha generado la prestación.

Igual ocurre con los pensionistas. Aquellos que perciben una pensión contributiva por parte de la Seguridad Social se han ganado este derecho a través de la cotización en su vida laboral. Por ello, ganar un premio no supondría consecuencias.