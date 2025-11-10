Aeroméxico refuerza su conectividad con España con una nueva ruta entre Ciudad de México y Barcelona

Aeroméxico reforzará a partir de la campaña de verano del año que viene su conectividad con España. La aerolínea bandera de México ha anunciado hoy el lanzamiento de una nueva ruta que conectará Ciudad de México con Barcelona a partir de la primavera de 2026.

A partir del 28 de marzo de 2026, Aeroméxico operará seis vuelos semanales entre Ciudad de México y Barcelona, utilizando equipos Boeing 787 Dreamliner, que cuentan con asientos tipo cama "full-flat-bed" en la cabina Premier One, diseñados para brindar mayor comodidad en vuelos de largo alcance.

La compañía ha explicado que este nuevo servicio "reafirma el compromiso de Aeroméxico con el mercado español". Sumado a las rutas existentes hacia Madrid desde Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, la aerolínea ofrecerá hasta 40 vuelos semanales hacia España durante el verano de 2026.

La aerolínea también ha anunciado una nueva ruta entre Monterrey y Paris Charles de Gaulle. Con estas incorporaciones, Aeroméxico incrementará su capacidad de asientos hacia Europa en 11% respecto al año anterior, alcanzando la mayor oferta de su historia en dicho continente. La ruta Ciudad de México-Barcelona ofrecerá más de 3.000 asientos semanales, mientras que Monterrey-París sumará más de 1,500 asientos por semana.