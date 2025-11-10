Almirall dispara su beneficio hasta los 39 millones tras mejorar sus ventas un 12,8%

Almirall ha dado la vuelta a sus malos resultados del pasado ejercicio. La compañía biofarmacéutica ha comunicado al mercado que logró un beneficio neto hasta septiembre de 39,1 millones de euros, unas ganancias que contrastan con los 7,2 millones que perdió en el mismo periodo del año pasado.

La firma disparó su beneficio impulsada por unas ventas netas de 820,7 millones de euros, un 12,8% más que en 2024.

Los inversores han saludado con optimismo estos resultados y las acciones de la compañía han llegado a dispararse más de un 9% en el arranque de la sesión bursátil.

En línea con sus expectativas, su resultado bruto (Ebitda) ha registrado un incremento del 27,1% interanual, hasta alcanzar un total de 180,7 millones de euros.

Almirall atribuye fundamentalmente este crecimiento al incremento de las ventas en el ámbito dermatológico y a la reducción de los gastos de venta, generales y administrativos en el tercer trimestre, que le han permitido mantener un margen bruto del 64,9%.

Particularmente bien se han comportado las ventas de dermatología en Europa de la compañía, que han seguido mostrando un crecimiento de doble dígito, con un aumento del 24,5% interanual obteniendo un total de 442,4 millones de euros.

Lebrikizumab (tratamiento para la dermatitis atópica moderada a grave) registró una facturación de 75,5 millones durante el periodo, lo que representa un aumento superior al triple interanual, impulsado según Almirall por la aceleración de los mercados europeos tras su lanzamiento.

Por su parte, tildrakizumab, indicado para el tratamiento de la psoriasis de moderada a grave, ha registrado un crecimiento sostenido, con un incremento del 12% interanual en sus ventas netas, que han ascendido a 170,9 millones de euros.

Tras este buen desempeño hasta septiembre, la compañía ha anunciado que mantiene sus previsiones para lo que resta de ejercicio, con un crecimiento de las ventas netas de doble dígito (entre el 10% y el 13%) y un resultado bruto total de entre 220 y 240 millones de euros.