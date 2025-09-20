Los aeropuertos españoles operan "con normalidad" pese al cibertataque a la red europea

Los aeropuertos españoles de la red de Aena están operando "con normalidad" y no se han visto afectados por las incidencias como ciberataques que han sufrido los europeos de Bruselas (Bélgica) y Berlín (Alemania) o un "problema técnico", el londinense de Heathrow.

Los aeropuertos funcionan "con normalidad" en España, han asegurado este sábado a EFE fuentes de Aena.

El aeropuerto de Bruselas se vio afectado la pasada noche del viernes por un ciberataque contra su proveedor de servicios de facturación y embarque que persistía durante la mañana del sábado, según informó la entidad aeroportuaria de la capital belga.

A consecuencia de la incidencia, que supuso que las operaciones de facturación y embarque tuvieran que hacerse de manera manual, se cancelaron nueve vuelos y otros quince sufrieron retrasos de una hora o más, según informó el propio aeropuerto a la prensa local. El aeropuerto preveía este sábado la salida de 35.000 pasajeros.

"El proveedor de servicios está trabajando activamente en una solución y está intentando resolver el problema lo antes posible", declaró a medios belgas la portavoz Ihsane Chioua Lekhli.

De ese modo, aconsejó a los pasajeros con vuelo este sábado 20 de septiembre que verifiquen el estado de su vuelo con su aerolínea antes de desplazarse al aeropuerto y sólo acudir si está confirmado.

El aeropuerto londinense de Heathrow, el mayor de Europa, también informó este sábado que su proveedor de facturación y embarque experimenta un "problema técnico" que podría causar demoras a los pasajeros de salida.

Por otro lado, el aeropuerto de Berlín-Brandeburgo, en Alemania, también se vio afectado por un ciberataque el viernes por la noche que generó tiempos de espera más largos en la facturación y el embarque, así como retrasos.