Agroseguro plantea subidas generalizadas a los agricultores

La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Castilla y León ha criticado las propuestas realizadas por el monopolio Agroseguro, que supondrían lo que califica de incrementos desmesurados en las principales líneas de los seguros agrarios en esta región. Las subidas que deberían soportar los agricultores y ganaderos afectarían especialmente a los cereales y el viñedo. Según indican desde la citada organización agraria, «al parecer, tras dos años de siniestralidad, a causa principalmente de las recurrentes heladas y pedriscos, Agroseguro quiere recomponer, y además con brevedad, las estadísticas que se emplean en los seguros. Aunque no se especifica la tarifa resultante, se estima que implicaría, en el caso de la uva para vinificación, subidas de hasta un 40% en el precio que abona el agricultor. Estos incrementos se trasladarían a otras líneas fundamentales para Castilla y León, como la de cultivos herbáceos extensivos».

Donaciano Dujo, presidente de esta organización, considera que estas subidas en el precio «irían contra el sistema de seguros agrarios, e incluso podrían ponerlo en peligro, puesto que el elevado coste acabaría por alejar a una parte de los que ahora suscriben seguros, se rompería la solidaridad del sistema y se quedarían desamparados los que sufren más siniestros, que obedecen a causas inevitables».

Esta no es la única queja que se ha registrado en las últimas semanas. Así hay que destacar la concentración que tuvo lugar en Alicante para protestar por la importante subida en el coste del seguro de uva de mesa. Por otro lado, también se han producido quejas de los productores de ajos en Cuenca y Albacete por el mismo motivo. Los ganaderos de Badajoz y Córdoba han expresado su malestar por la actuación del monopolio Agroseguro, que no ha reconocido la sequía durante los meses de enero, febrero y marzo, y no ha pagado las indemnizaciones a los que habían suscrito el seguro de pastos en ambas provincias.

Por otro lado, el pasado martes se publicó en el BOE, casi un mes después de que comenzase el plazo para realizar la Declaración del IRPF, la orden de Hacienda con las reducciones aplicables a diferentes cultivos y zonas geográficas para los agricultores y ganaderos que tributan por módulos. La citada disposición ha cosechado críticas por insuficiente y discriminatoria.