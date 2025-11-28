El ahorro de hogares y empresas sigue cayendo: 12.000 millones menos en octubre

La inflación y los altos costes están impactando de lleno en la capacidad de ahorro de empresas y hogares en la recta final del año. Sus depósitos bancarios se situaron en el mes de octubre en 1,406 billones de euros, 12.000 millones de euros menos que en septiembre, aunque respecto a hace un año estos depósitos aumentaron en 66.100 millones de euros.

Según los datos publicados por el Banco de España, el ahorro de las familias españolas se redujo un 0,17% en octubre, cerca de 2.000 millones menos, para contabilizar 1,067 billones de euros y sumando el segundo descenso mensual consecutivo y el tercero en el año. En comparación con el mismo mes de 2024, crecieron un 4,91%, en previsión una ralentización de la economía y para hacer frente a los temores geopolíticos que ensombrecen el futuro a medio plazo. Sin embargo, en tasa interanual, sin embargo, los dos sectores residentes incrementaron sus ahorros, siguiendo los datos del Banco de España. En el caso de los hogares, el aumento fue de unos 50.000 millones de euros,

Por su parte, los de las empresas cayeron un 2,9% desde el mes anterior, hasta los 338.500 millones de euros, si bien aumentaron un 5% respecto al mismo mes de 2024. Respecto a 12 meses antes, las compañías aumentaron su caja en unos 16.100 millones de euros.

En cuanto al total de los depósitos de los residentes en España -el importe de los depósitos de los residentes en España, más el de los que están en el extranjero-, estos descendieron un 0,55% en octubre, unos 11.000 millones menos que en el mes precedente, hasta los 1,787 billones de euros, después de que en septiembre alcanzaron la cifra récord de 1,797 billones de euros. Pese a este descenso, los depósitos en octubre eran un 4% superiores a los de un año antes, cuando ascendían a 1,718 billones de euros. En términos mensuales hubo una reducción de 9.900 millones de euros, aunque en comparación con octubre de 2024 se registra un incremento de 68.900 millones de euros.