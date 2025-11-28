El déficit público baja en septiembre al 1,12% del PIB solo por el nuevo récord de ingresos tributarios

El enésimo récord de ingresos tributarios y el mantenimiento de las cifras macroeconómicas han logrado que el déficit público bajara en septiembre al 1,12% del PIB, objetivo logrado gracias los ingresos históricos por la recaudación del Estado por IVA, que creció un 9,6%, del IRPF (+17,3%), y del impuesto de Sociedades (+6,6%). De este modo, el déficit de las administraciones públicas -sin incluir la Administración local- cerró por debajo del 1,53% registrado en el mismo periodo de un año antes, para situarse en18.817 millones de euros, lo que supone un 22,7% menos.

Según ha publicado el Ministerio de Hacienda, el déficit de la Administración Central se situó en 30.552 millones a finales de septiembre de 2025, el 1,82% del PIB, frente al 2,05% registrado el año pasado. Con datos adelantados de ejecución presupuestaria y en términos de Contabilidad Nacional hasta octubre, las cifras muestran que se quedó en 22.582 millones, inferior en un 17% al del mismo periodo de 2024. En relación al PIB, el déficit hasta octubre equivale al 1,34% de dicha magnitud, ratio inferior en 0,37 puntos porcentuales a la de 2024, del 1,71%. Este resultado está afectado por la liquidación definitiva del ejercicio 2023 del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y de las entidades locales, con un resultado neto conjunto negativo para el Estado que se traduce en un mayor déficit de 13.627 millones. Si de la cifra de déficit se descuentan los intereses, se obtiene el saldo primario, que cerró con un superávit primario de 6.594 millones de euros, equivalente al 0,39% del PIB.

Por su parte, el de las comunidades autónomas registró un superávit a finales de septiembre de 2025 de 4.814 millones de euros, lo que equivale al 0,29% del PIB, inferior al 0,44% del PIB de 2024, gracias al aumento de los ingresos en un 3,6%, hasta 202.745 millones, situándose 1,3 puntos porcentuales por debajo del crecimiento del gasto, que se incrementa en un 4,9%, hasta alcanzar los 197.931 millones.

En cuanto a la Seguridad Social a finales de septiembre de 2025 registran un superávit de 6.921 millones, superior en 5.645 millones al resultado del ejercicio anterior, que ascendía a 1.276 millones. En términos de PIB el superávit de la Seguridad Social se sitúa en el 0,41%, superior al 0,08% de un año antes. Sin embargo, el agujero total continúa sin cerrarse y supera ya los 126.000 millones de euros, principalmente por el deficitario sistema de pensiones, que necesita transferencias adicionales del Tesoro Público para sostenerse.

Esta reducción del déficit se ha debido casi exclusivamente al nuevo récord de ingresos por recursos no financieros, que se situaron en 260.206 millones, lo que implica un 8,6% más respecto al mismo periodo de 2024 y una cifra histórica. De estos ingresos, los impuestos alcanzaron los 217.206 millones, en torno al 83% del total de los recursos, tras crecer un 9,8% respecto a octubre de 2024. Sin embargo, la Administración no ha aprovechado estas cifras para enjugar el agujero y lograr superávit, ya que ha vuelto a decidir que en estos nueve meses los gastos del Estado el gasto aumentara un 6% por el avance de partidas como inversiones -un 30,8% más incluidas las ayudas de la Dana-, subvenciones (20,7% más), intereses de la deuda (8,7%) y la remuneración de asalariados (5,1%).

Todos los grandes impuestos aumentaron sus ingresos -el IRPF, un 17,3%; el IVA, un 9,6%, y el impuesto de sociedades, un 6,6%-, unos recursos a los que hay que sumar el nuevo impuesto bancario y la mayor recaudación de figuras como el impuesto eléctrico o el impuesto sobre primas de los seguros.

En concreto, el IRPF alcanzó los 51.045 millones, con un aumento del 17,3%, y los ingresos del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, con 4.210 millones, se elevaron un 30,6%. El Impuesto sobre Sociedades alcanzó los 46.007 millones, con un avance del 6,6%. Los impuestos sobre la producción y las importaciones aumentan un 7,9% hasta los 113.873 millones, de los cuales, 86.515 millones corresponden a ingresos por IVA, cifra superior en un 9,6% a la de 2024. Los impuestos especiales destaca el avance de los ingresos derivados de las Labores del tabaco en un 5,3%, hasta 5.869 millones, y sobre hidrocarburos en un 1,6%, hasta 10.470 millones. Los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio alcanzaron los 103.194 millones, cifra superior en un 12% a la de los diez meses equivalentes de 2024.

Los impuestos sobre el capital alcanzan los 139 millones de euros y los ingresos de las cotizaciones sociales los 5.407 millones. Las rentas de la propiedad se situaron en 6.505 millones, de los cuales 5.962 corresponden a los intereses, con un descenso del 8% respecto al anterior ejercicio y 543 millones a los dividendos y otras rentas. Los ingresos procedentes de la venta de bienes y servicios alcanzan un total de 1.615 millones de euros. Finalmente, el resto de recursos registran 10.734 millones, donde se encuentra la ayuda a la inversión y la cooperación internacional corrientes, entre otras.