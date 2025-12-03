Airbus se ve forzada a recortar su previsión de entregas para este año por los problemas del A320

Airbus no podrá cerrar el año con el objetivo de 820 entregas que se había fijado. El consorcio aeronáutico europeo ha actualizado su meta y la ha rebajado a 790 tras los problemas de producción detectados en la familia del A320, su avión más vendido, según ha informado hoy.

A pesar de este recorte, la compañía ha detallado que mantiene las previsiones financieras que publicó con los resultados del tercer trimestre del año y que incluyen un ebit ajustado de 7.000 millones de euros, y un "free cash flow" de 4.500 millones de euros.

La compañía reconoció hace un par de días que ha detectado problemas de calidad en los paneles del fuselaje de algunos de los aviones A320 que están en producción.