Inditex logra un beneficio récord de 4.622 millones de euros hasta septiembre, por encima de la previsión de los analistas

Inditex ha vuelto a superarse y a superar las expectativas y logró un beneficio récord de 4.622 millones de euros en sus los nueve primeros meses del año, un 3,9% más que en el mismo periodo del año anterior, por encima de los 4.562 millones de euros que habían previsto los analistas, según ha informado el grupo textil.

Durante el periodo, las ventas del grupo crecieron un 2,7%, hasta 28.171 millones de euros, con un avance del 6,2% de las ventas a tipo constante. En el tercer trimestre, su facturación subió un 4,9%, hasta los 9.814 millones de euros, un incremento del 8,4% a tipo de cambio constante.

El margen bruto del grupo hasta septiembre aumentó un 3,2%, hasta 16.811 millones de euros, y se situó en el 59,7% de las ventas (+27 puntos básicos). En el tercer trimestre, esta mejora se elevó un 6,2%, hasta los 6.108 millones de euros, llegando al 62,2% de las ventas.

El impulso que ha cobrado la compañía en su tercer trimestre, además, se ha mantenido en el arranque de la recta final del año. Sus ventas en tienda y online a tipo de cambio constante entre el 1 de noviembre y el 1 de diciembre han crecido un 10,6% con respecto al mismo periodo de 2024.