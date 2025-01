La AIReF avisa al Gobierno: sin un plan fiscal creíble, la deuda pública se disparará al 108,9% en 2041

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) prevé una reducción de la deuda pública española de 7,2 puntos respecto al nivel de 2023, hasta el 98% del producto interior bruto (PIB) en 2029, pero advierte de retomará una senda ascendente a largo plaz, que la situará en el 108,9% en 2041, muy lejos de los objetivos de la Comisión Europea, si no se acomete un plan fiscal estructural creíble a medio plazo, en el que "será necesario adoptar medidas adicionales a las recogidas en el escenario a políticas constantes".

Así se desprende del último "Observatorio de Deuda" en el que la Airef analiza la evolución de la ratio en el tercer trimestre de 2024, periodo en el que se situó en el 104,4% del PIB, lo que supone una bajada de 7 décimas respecto al final de 2023. Desde el techo alcanzado en el primer trimestre de 2021 (124,2%), la bajada de la deuda es de 19,8 puntos, pero todavía se mantiene 6,8 puntos por encima del nivel previo a la pandemia, siendo el crecimiento económico casi el único impulsor de la disminución de la ratio, ya que el gasto público continúa creciendo.

Según constata la Airef, la última revisión del PIB ha supuesto una reducción de 2,9 puntos como efecto de un mayor denominador del cociente. Pero, a pesar de ello, España es en la actualidad uno de los países de la Unión Económica y Monetaria (UEM) con mayores niveles de deuda, solo por detrás de Grecia, Italia, Francia y Bélgica.

En esta situación, las proyecciones de la Autoridad Fiscal no son muy halagüeñas si no se implementan medidas correctoras. En medio plazo, la proyección inercial apunta a una reducción de la ratio de deuda de 7,2 puntos de PIB respecto al nivel de 2023 y la sitúa en el 98% en 2029, únicamente sustentada por el crecimiento del PIB nominal, donde "el deflactor tendrá una contribución muy notable". Sin embargo, advierte de que la moderación de la contribución del crecimiento nominal supondría "una ralentización en la reducción de la deuda, que se agotaría a final de la década". En el largo plazo, la situación es mucho más complicada, ya que estima que la deuda se dispararía hasta el 108,9% en 2041.

Por esta razón, el Gobierno estaría obligado a adoptar medidas adicionales a las recogidas en el escenario a políticas constantes de la Airef "para garantizar el cumplimiento de la senda comprometida con la UE en el plan fiscal estructural a medio plazo". Pero la Airef no cree en las previsiones del Gobierno. Así, mientras que el plan del Gobierno recoge un crecimiento promedio del gasto del 3% en el periodo 2025 a 2031, el escenario sin medidas de la Autoridad Fiscal estima un promedio anual del 3,6%. Además, el Gobierno cree que la deuda podría reducirse en 42,4 puntos en 2041 respecto al escenario inercial sin ajuste, bajo el supuesto de que se cumple la senda de gasto comprometida. En cambio, la Airef proyecta una reducción mucho menor, prácticamente la mitad, de 21,4 puntos, incluso "si se alcanzan las tasas de evolución del gasto neto comprometidas". Asimismo, el informe critica que pese el plan del Gobierno es acorde con las orientaciones de la Comisión Europea de junio, "no ofrece detalles suficiente de las medidas que se pretenden introducir para cumplir con el compromiso de gasto", por lo que "no constituye una herramienta útil de planificación presupuestaria a medio plazo".