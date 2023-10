La Airef reclama un ajuste fiscal de 38.000 millones de euros entre 2025 y 2028

Nuevo toque de atención al Gobierno por sus previsiones para 2024. La Autoridad Fiscal (Airef) se suma a la extensa lista de organismos nacionales e internacionales que contienen el optimismo del Gobierno para 2024, rebajando el crecimiento de la economía al 1,7% para el año que viene, tres décimas por debajo de su previsión anterior y de la estimación del Gobierno, aunque respalda que el déficit se reducirá al 3%, siempre y cuando "se retiren las medidas contra la crisis energética y de precios", que tienen un impacto de un punto del PIB, y "las administraciones territoriales contengan los incrementos de gasto". No obstante, aunque prevé que la deuda se estabilice al 106,3%, en línea con las estimaciones del Plan Presupuestario, advierte de que "España seguirá siendo uno de los países de la UE y la Eurozona con los "niveles más altos" de deuda, unas previsiones que están "fuertemente" condicionadas por la "incertidumbre institucional y económica".

Así lo concluye el organismo en su Informe sobre las Líneas Fundamentales de Presupuestos 2024 de las Administraciones Públicas, publicado este jueves. Tampoco coincide con el Ejecutivo a la hora de calcular el déficit de las administraciones públicas a cierre de este año. El Gobierno habla de un 3,9% del PIB. La Airef, sin embargo, cree que la previsión del Plan Presupuestario es optimista y lo sitúa en el 4,1%, misma estimación que ya hizo en julio.

En la presentación del estudio, la presidenta de la Airef, Cristina Herrero, ha calificado de "insuficiente" el contenido del Plan Presupuestario, al no incluir medidas por la ausencia de Gobierno, y ha avisado de que "la desaceleración se está materializando".

Con un Gobierno en funciones y Presupuestos prorrogados, los únicos elementos ciertos son que 2024 será un año de vuelta a reglas fiscales y el incremento de los gastos primarios financiados a nivel nacional y netos de medidas de ingresos no debe superar el 2,6% el próximo año, ha señalado la presidenta de la Airef.

En sus críticas, Herrero ha apuntado que el proceso presupuestario está fragmentado, ya que no es posible hacer un encaje de la estrategia de estabilidad y el Plan Presupuestario; no se ha producido la traslación del marco fiscal europeo al ámbito nacional y no se han corregidos elementos del marco fiscal que no estaban funcionando; no hay objetivos de estabilidad aprobados; y la aceleración del consumo privado sobre la que el Gobierno sostiene sus positivas previsiones puede verse lastrada por la persistencia de la inflación, el repunte de los carburantes, la retirada de medidas, el encarecimiento de la financiación y el posible impacto económico del conflicto Oriente Medio. El organismo estima que la inflación se mantenga en el entorno del 3,9% para 2023 y del 4% para 2024.

Herrero también reprochó al Gobierno que, con un Plan Presupuestario a políticas constantes -es decir, bajo un escenario con presupuestos prorrogados- no haya trasladado a las comunidades y ayuntamientos ninguna tasa de referencia ni tampoco una previsión de las entregas a cuenta. Estos datos son "muy relevantes" y un Ejecutivo en funciones no tiene impedimentos para comunicarlos, según Herrero, quien aseguró que esta información permitirá "reducir la incertidumbre institucional".

El organismo advierte de que la prórroga de las medidas contra la inflación y la elevada incertidumbre pueden dejar en papel mojado las previsiones del Gobierno, ya que para cumplir las cuentas presentadas, "no habría margen a incrementos de gastos" fuera del actual Plan Presupuestario. En concreto, el Plan Presupuestario para 2024, realizado en un “escenario inercial”, contempla un crecimiento del PIB del 2,4% para este año, tres décimas por encima de la proyección anterior, pero lo rebaja cuatro décimas, hasta el 2%, para el siguiente. De esta manera, Moncloa es más optimista en sus previsiones para 2024 que el FMI (1,7%), el Banco de España (1,8%), la OCDE (1,5%) y la Airef (1,7%). Además, el documento enviado a Bruselas mantiene el objetivo de déficit en el 3% para 2024 y estima una ratio de deuda pública por debajo del 110% del PIB ya para 2023 (108,1%) y 2024 (106,3%).

Con todo ello, la Airef se muestra prudente sobre el optimismo del Gobierno para 2024, aunque ve “razonables” las previsiones de crecimiento, con los riesgos señalados en el consumo privado. En cuanto a 2023, la economía española ha mostrado mayor resiliencia que otras economías europeas dada su menor exposición a las disrupciones en las cadenas de valor, la crisis energética y, más recientemente, el debilitamiento de China. En este contexto, la previsión de crecimiento del PIB de la Airef para 2023 se mantiene en un 2,3%.

La Airef también ha actualizado sus previsiones a medio plazo y estima un crecimiento del PIB real del 1,4% en 2028, con un déficit que se estancará en el 3,2% del PIB, por encima del límite del 3% fijado por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y una deuda estabilizada en el entorno del 105% del PIB por la persistencia de tipos de interés al alza durante más tiempo del esperado, lo que encarecerá la financiación de la deuda. A partir de 2028, la Airef estima que la deuda pública iniciará una trayectoria ascendente, condicionada por el incremento del gasto en pensiones por el envejecimiento de la población, y contraria a las exigencias del futuro marco fiscal, poniendo así en peligro la sostenibilidad de las finanzas públicas. Para hacer frente a estas perturbaciones y cumplir con las nuevas reglas fiscales europeas que aún están en discusión, la Airef reclama un ajuste fiscal por valor de 0,64 puntos del PIB al año entre 2025 y 2028, lo que equivale a unos 9.500 millones de euros al año, unos 38.000 millones en cuatro años. Este ajuste generaría una reducción de la ratio de deuda de 34 puntos de PIB en los próximos 16 años respecto a su proyección inercial, situándola en una dinámica descendente.

En base a este análisis, la Airef hace unas recomendaciones para reducir la incertidumbre institucional y prepararse para el nuevo marco de reglas con la sostenibilidad como eje central. El organismo ya recomendó en el informe de aval al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que publicara el Informe de Situación de la Economía Española previsto en el artículo 15.5 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con la tasa de referencia de la regla de gasto para el año 2024. Siguiendo la misma línea, recomienda al Gobierno que publique sus previsiones de entregas a cuenta y liquidación de los sistemas de financiación territoriales.

Asimismo, la Airef pide al Ministerio de Hacienda que convoque las mecanismos de coordinación de la política fiscal existentes, Consejo de Política Fiscal y Financiera y Comisión Nacional de Administración Local para consensuar tasas de referencia de capacidad/necesidad de financiación y de crecimiento del gasto primario neto de medidas de ingresos para las diferentes administraciones, iniciar cuanto antes los trabajos para elaborar una estrategia fiscal de medio plazo realista y creíble que cumpla con los requisitos de sostenibilidad que previsiblemente se plasmarán en la reforma del marco fiscal europeo e iniciar cuanto antes los trabajos para la reforma del marco fiscal nacional.

Dudas sobre la recaudación de Sociedades

Cristina Herrero ha asegurado que la recaudación adicional de 10.000 millones de euros al año que se produciría si se estableciera el tipo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades al beneficio contable, tal y como forma parte del acuerdo entre PSOE y Sumar para formar un nuevo Gobierno, es un cálculo "teórico", ya que las empresas podrían trasladar los ajustes de la base imponible a los resultados contables.

El pasado lunes, la ministra de Trabajo y Economía Social en funciones, Yolanda Díaz, afirmó que, como parte del acuerdo programático entre PSOE y Sumar, ambas formaciones políticas quieren que las grandes empresas paguen un Impuesto de Sociedades al 15% pero sobre el resultado contable, es decir, sobre los beneficios reales que perciben "y no sobre los que dicen que perciben", con lo que estima que se lograría una recaudación extra de 10.000 millones de euros año.

Herrero ha apuntado al respecto que la diferencia entre resultados contables y base imponible no quiere decir que los ajustes que se perciban en la base imponible "no puedan devenir" en ajustes en el resultado contable o que, incluso, algún resultado contable no se reciba en el territorio de aplicación del impuesto.