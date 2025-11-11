Argelia se consolida en octubre como primer suministrador de gas a España y Rusia se mantiene en mínimos

Argelia ha consolidado en octubre su papel de principal suministrador de gas natural a España, con el 39,5% del total llegado al país, mientras que el procedente de Rusia se mantiene en niveles mínimos desde el estallido de la guerra en Ucrania en febrero de 2022.

En concreto, el gas natural procedente del país africano en octubre alcanzó los 13.827 GWh -entre el tubo Medgaz y 3.770 GWh de gas natural licuado por metanero-, por delante de los Estados Unidos -con 13.702 GWh, el 39,2%-, Nigeria (5,9%) y Guinea Ecuatorial (3,2%), según datos del Boletín Estadístico de Enagás consultados por Europa Press. Así, España compró a Argelia y a Estados Unidos el 79% del gas natural que importó en octubre

En el acumulado del año, Argelia se posiciona como primer suministrador con el 34,1%, seguido de Estados Unidos, con el 31,6%, y Rusia (10,5%). No obstante, la llegada de gas natural a España procedente de Rusia volvió en octubre a tocar mínimos mensuales desde el estallido de la guerra en Ucrania tras la invasión rusa en febrero de 2022, con 1.078 GWh, el 3,1% del total. De esta manera, se consolida el repliegue en el suministro de gas ruso al país que se viene registrando desde los últimos meses, después de que tocara máximos en 2024.

El gas natural no ha estado incluido dentro de los vetos adoptados por la UE contra Rusia. En el caso concreto de España, la mayoría del gas natural que llega de Rusia procede de contratos a largo plazo con Yamal LNG, un consorcio liderado por la empresa privada rusa Novatek y en cuyo accionariado hay capital europeo y de otros países.

No obstante, la Comisión Europea puso antes del verano sobre la mesa una propuesta para prohibir todas las importaciones de gas ruso al mercado europeo antes del 1 de enero de 2028, una medida que recientemente ha apostado por acelerar un año, con fecha el 1 de enero de 2027.

Los almacenamientos subterráneos, en el 87% del llenado

En lo que respecta a los almacenamientos subterráneos en España, a cierre de octubre se sitúan en el 87% de llenado, según los datos del boletín.

En lo que va de año hasta el 11 de noviembre, el total de exportaciones ha crecido un 16,7% respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando los 36,8 teravatios hora (TWh), y el total de salidas -demanda más exportaciones- ha crecido un 8,1% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los 311,1 TWh.

En octubre, la demanda total de gas natural ha crecido el 21,9% hasta los 29,2 TWh. Desde el inicio del año hasta final de octubre, ha aumentado el 7,2% hasta los 265,1 TWh.