El refuerzo antiapagón de Red Eléctrica eleva un 7,5% en consumo global de gas en septiembre

El consumo de gas natural aumentó un 7,5% en septiembre respecto al mismo mes del año anterior, hasta los 24.443 GWh, impulsado por el gas utilizado para la generación eléctrica en las centrales de ciclos combinados, según los datos provisionales de septiembre publicados hoy por Cores.

La estrategia puesta en marcha por Red Eléctrica para "reforzar" el sistema de generación de luz desde el apagón del pasado 28 de abril ha disparado el consumo de gas al tirar del respaldo de las centrales de ciclos combinados.

En consecuencia, el consumo destinado para generación eléctrica aumentó un 38,9% en septiembre respecto al de hace un año y el de GNL (gas natural licuado) subió un 32,3%. Sin embargo, el consumo convencional de gas natural descendió un 6,1%.

En el acumulado anual, el consumo de gas natural creció un 5,4%. Disminuyó de nuevo el consumo convencional, que cayó un 3,2% en dicho periodo; mientras que aumentó el destinado a generación eléctrica, que creció un 33%, y el GNL de consumo directo subió un 8,8%.

En el año móvil, de septiembre de 2024 a septiembre de 2025, el consumo convencional de gas apenas varía un 0,1%, mientras crece en menor medida el destinado a generación eléctrica (26,6%), mientras que el GNL destinado a consumo directo se mantiene con un avance del 8,8%.

El avance provisional de consumo de septiembre de 2025 también muestra que aumenta el consumo de combustibles de automoción, que crecen un 4,4% respecto al mismo mes del año anterior.

Según los mismos datos, ascienden tanto las gasolinas, que crecen un 10,9%, como los gasóleos auto, que suben un 2,4%.

En el acumulado del año, el consumo de combustibles de automoción sube un 2,3% respecto al mismo periodo del año anterior, con un incremento del 7,6% de las gasolinas y un 0,8% de los gasóleos auto.

En el mes de septiembre, creció interanualmente el consumo de querosenos, que repuntó un 3,1%, y gasóleos, 2,5%. Mientras que descendió el consumo de GLP (-4,4%) y fuelóleos (-11,1%).