Arval España impulsa el crecimiento del renting sostenible

Según datos de la Asociación Española de Renting de Vehículos, el renting en España ha superado por primera vez el millón de vehículos, registrando un crecimiento del 7,6% hasta septiembre de este año y alcanzando una cuota del 25,4% en el mercado total. Los consumidores han reconocido las ventajas de esta modalidad frente a la compra tradicional, como el pago mensual fijo, la posibilidad de cambiar de vehículo cada pocos años y la eliminación de preocupaciones sobre mantenimiento y seguros.

En este contexto, Arval España se ha consolidado como una de las compañías de renting que mayor confianza genera entre los clientes, fruto de su apuesta por un servicio diferencial y de alta calidad. Su flota ha mantenido un crecimiento constante durante sus 29 años de presencia en el país, con un notable impulso en la última década. La compañía cerró 2024 con 232.000 vehículos y, en los diez primeros meses de 2025, ha superado las 250.000 unidades, lo que representa un crecimiento del 8,5%. En lo que va de año, Arval ha matriculado un total de 70.000 vehículos, superando el total del ejercicio correspondiente al año anterior.

Rejuvenecer el sector

Arval España contribuye de forma significativa al desarrollo y fortalecimiento de la industria de la automoción en nuestro país, consolidándose como un actor clave del sector. Con más de 42.000 unidades, las furgonetas y vehículos industriales representan alrededor del 17% de su flota, un segmento en el que la compañía es ya un referente.

Según Miguel Cabaça, director general de Arval España, «nuestra estrategia de diversificación por segmentos y nuestra amplia gama de productos nos permite ofrecer las mejores soluciones personalizadas de movilidad. Estamos emocionados de seguir creciendo, contribuyendo al éxito global de Arval España y desempeñando un papel clave en la creación de una movilidad más sostenible y conectada en España».

El crecimiento del negocio también ha impulsado la generación de empleo, tanto directo –con más de 950 empleados– como indirecto, a través de una extensa red de socios y colaboradores estratégicos. Además, Arval mantiene alianzas energéticas con Iberdrola, Endesa, Chargepoint y Waylet para facilitar la electrificación de flotas.

Entre sus soluciones más destacadas se encuentra Arval Mobility Pass, la primera propuesta integral de movilidad (MAAS) del mercado de renting en España, que integra diferentes opciones de transporte –como taxi, servicios VTC o carsharing– a las que se irán sumando nuevas modalidades en un futuro próximo.

Arval España apuesta por un desarrollo de la movilidad sostenible con seguridad vial

Asimismo, Arval Flex, con una flota de más de 5.000 vehículos, ofrece total flexibilidad sin permanencia desde un mes; mientras que Arval Re-Lease, el renting de vehículos de ocasión, permite acceder a automóviles con descuentos de hasta el 15% respecto a los nuevos, impulsando un crecimiento del 200% en su flota. Por su parte, Arval Connect ofrece soluciones de telemetría propias y acuerdos con fabricantes (OEMs), con más de 110.000 vehículos conectados.

Flota sostenible y conectada

La sostenibilidad sigue siendo uno de los ejes estratégicos de la compañía. En 2025, el 57% de los turismos y vehículos comerciales ligeros matriculados por Arval España cuentan con etiqueta ECO o Cero Emisiones, superando el 51% registrado en 2024 y ligeramente por encima del 56% del conjunto del mercado de renting español. Según la DGT, el 5% de las matriculaciones que se producen en nuestro país se corresponden a vehículos 100% eléctricos.

Junto a los esfuerzos por reducir la huella de carbono y mejorar la calidad del aire de las ciudades con una flota cada vez más electrificada, dentro de la estrategia de sostenibilidad de Arval, se realizan importantes acciones para promover la seguridad vial. Se trata de los pilares fundamentales de Arval, que promueve la adopción de sistemas ADAS de asistencia a la conducción. La incorporación de más de 70.000 vehículos nuevos al parque automovilístico español cada año, todos ellos con los últimos estándares de seguridad, contribuye activamente a rejuvenecer un parque automovilístico que, con una media superior a los 14 años, es uno de los más envejecidos de Europa.

Actualmente, más de 110.000 vehículos de la flota de Arval España están conectados mediante soluciones de telemetría, de los cuales el 60% pertenece a administraciones públicas y grandes corporaciones, y el 36% a pymes y autónomos. Estas tecnologías permiten optimizar la gestión de flotas, reducir costes operativos, mejorar la seguridad vial y favorecer la conducción eficiente, además de impulsar la electrificación.

Los datos obtenidos ayudan a las empresas a medir su huella de carbono y a avanzar en sus estrategias de descarbonización para cumplir con sus objetivos medioambientales y de sostenibilidad.