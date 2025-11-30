El renting en España supera la barrera del millón de vehículos

El parque de vehículos en renting en España ha alcanzado un hito histórico: por primera vez supera el millón de unidades, situándose en 1.000.560 unidades al cierre del tercer trimestre de 2025, según la Asociación Española de Renting (AER). Este umbral refleja un crecimiento sostenido –por encima del 7 % interanual– y consolida al renting como una de las fórmulas de movilidad más dinámicas del país a la hora de adquirir un vehículo nuevo.

El aumento responde a diversos factores: la mayor adopción por parte de particulares, que elevan su parque y constituyen ya una porción cada vez más relevante, la renovación de flotas empresariales y una inversión creciente en vehículos electrificados. Al mismo tiempo, el renting concentra una cuota elevada del mercado de matriculaciones, situándose en torno al 25-28 % según periodos de 2024-2025.

Según palabras de José-Martín Castro Acebes, presidente de AER, "la evolución en las últimas tres décadas ha sido extraordinaria. Durante este tiempo, el renting ha pasado de ser un producto dirigido casi exclusivamente a grandes empresas a democratizarse por completo, convirtiéndose en una solución ampliamente aceptada por todo tipo de clientes. Una de las transformaciones más relevante en estos años ha sido que el foco de las compañías ha pasado de gestionar vehículos a gestionar personas y soluciones de movilidad integrales".

Especialización del servicio

En España el renting se caracteriza por un servicio muy completo que incorpora mantenimiento, seguro y neumáticos, entre otras ventajas. Además, los clientes cada vez demandan más servicios de consultoría, dado que estamos en un entorno normativo, económico y tecnológico cada vez más cambiante. Necesitan un aliado que los acompañe en la toma de decisiones relativas a su movilidad. Además, demandan procesos cada vez más digitales, desde la contratación hasta la gestión del vehículo, lo que no significa que no siga siendo necesario mantener un trato cercano y personalizado, adaptado a las necesidades concretas de cada cliente.

Como es lógico, las compañías del sector han acometido un profundo proceso de digitalización con herramientas tipo CRM. Estas transformaciones están impulsando tanto la oferta de las compañías de renting, como la conversión de compradores tradicionales al modelo de suscripción de pago por uso. "Cada vez hay más procesos que se realizan en entornos digitales, desde la contratación, hasta la gestión de servicios o del propio vehículo. Desde la AER, vemos que cada vez se suman a nuestro ecosistema del renting, a través de la figura del colaborador asociado, más empresas y proveedores del ámbito innovador y tecnológico que ofrecen soluciones más ágiles, predictivas y eficientes que redundan en una mejor experiencia del cliente y facilitan la gestión integral", explica el presidente.

Sobre la distribución del crecimiento del parque por segmentos de clientes, las empresas grandes de más de 24 vehículos son las que más han aumentado, al sumar 38.567 unidades, un 9,40% más, a su parque, que se eleva a 449.018 vehículos, lo que supone un peso del 44,88%. El segundo segmento que más crece es el de las empresas de entre 5 y 24 vehículos, que incrementan un 8,38% hasta alcanzar un total de 180.315 vehículos y un peso del 18,02%. Las empresas pequeñas de menos de 4 vehículos elevan sus cifras un 7,71%, con 16.730 unidades más y sitúan su parque en 233.850 unidades y un peso del 23,37%. El parque en manos de personas físicas, con autónomos y particulares, aumenta en 1.784 unidades, lo que supone un incremento del 1,32% y sitúa el peso de este segmento de clientes en un 13,73%.

Según el presidente de AER, "el balance global es tremendamente positivo, con un crecimiento exponencial en todas las tipologías de clientes". Tomando como referencia 2015, es significativo ver el crecimiento experimentado por las personas físicas (autónomos y particulares) que en aquel momento representaban el 2,45% del parque y, desde entonces, ha registrado un incremento de más del 1.185%, aportando al crecimiento total del parque en este periodo un peso del 25%, un porcentaje que se eleva a más del 30% en el caso de la pyme.

Las personas físicas suponen ya la mitad de los clientes del renting. Pero, aunque el gran incremento de los últimos nueve años ha estado motivado por el impulso de pymes, microempresas, autónomos y particulares, esto no significa que las empresas grandes, con una larga trayectoria en el renting, no hayan aumentando, sino que los clientes de renting se han diversificado.

¿Es el futuro eléctrico?

Las energías alternativas, entre las que se encuentran los vehículos eléctricos, híbridos, gas e hidrógeno, suponen el 50,25% del mercado de renting, frente al 36,56%, del tercer trimestre de 2024. A esto se le suma el hecho de que el parque de vehículos electrificados se sitúa en 134.000, siendo eléctricos puros unos 46.000.

"Para que la electrificación siga avanzando de forma sostenida en el renting, es imprescindible que el sector no quede al margen de los programas públicos de impulso a la movilidad sostenible, dado su papel decisivo en la renovación del parque automovilístico", señala Castro Acebes.

Además, resulta fundamental que las administraciones impulsen políticas que favorezcan el desarrollo de la carga vinculada, ya que es la opción que ofrece más ventajas al usuario y todavía es una barrera.

"Pero quizás el elemento más crítico sea la comunicación. Los ciudadanos necesitan mensajes claros: información fiable sobre costes, autonomía, ayudas disponibles, puntos de carga y beneficios reales. Solo con un entorno de confianza, sin contradicciones ni complejidad normativa, el usuario podrá tomar decisiones seguras. La electrificación avanzará cuando se acompañe al ciudadano en el proceso", concluye el presidente de AER.

El valor de las energías alternativas

Actualmente, más de la mitad de las matriculaciones de renting corresponden a vehículos propulsados por energías alternativas (eléctricos, híbridos, gas e hidrógeno) y todo el parque de renting dispone de algún tipo de distintivo medioambiental. De hecho, el 99,4% tiene etiqueta C o superior, frente al 41,9% del resto del parque español. Si hablamos de etiqueta 0 o Eco, el 42,3% del parque de renting tiene este distintivo; mientras que en el resto del parque este peso asciende al 7,3%.

El renting cuenta hoy en día con un parque de vehículos electrificados de unas 140.000 unidades, lo que supone el 14% del total del parque de renting, de los cuales cerca de 50.000 unidades son eléctricos puros.

La tendencia futura seguirá dando más protagonismo a las propulsiones alternativas, destacan desde AER, que abogan siempre por la neutralidad tecnológica, porque entienden que, hoy por hoy, la solución para descarbonizar el parque pasa por su rejuvenecimiento y su renovación, independientemente de la tecnología empleada.