Así es como puede hacer un pago a la Administración

Rendir cuentas ante la Administración es algo a lo que todos deben enfrentarse alguna vez en su vida, ya que los españoles están obligados a pagar una serie de impuestos para el sostenimiento general de los gastos públicos, y, así mantener el Estado del bienestar.

La campaña de la Renta es uno de estos momentos en los que se deberá rendir cuentas a Hacienda. Esta es la cita anual con la Agencia Tributaria en la que millones de contribuyentes deberán presentar sus declaraciones del IRPF y Patrimonio. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es un tributo que deben pagar al Estado los ciudadanos que residen en nuestro país y grava la renta que se ha obtenido a lo largo de un año. En ocasiones, la declaración de la Renta sale a pagar, y son muchos los que se preguntan cómo se debe realizar este pago a la Administración Pública.

Asimismo, en ocasiones, también se deben pagar tasas o devolver importes indebidamente cobrados de organismos como la Seguridad Social o el Servicio Público de Empleo (SEPE), entre otros. Pero, ¿cómo se puede llevar a cabo este trámite?

"Algunas Administraciones Públicas tienen sus cuentas abiertas en el Banco de España, que les presta diversas operativas", explican desde el Banco de España (BdE). Por tanto, para hacer un ingreso en una de estas cuentas se deberá ordenar una transferencia desde la oficina bancaria o a través de Internet, al igual que se haría si la cuenta perteneciese a un banco comercial.

En algunas notificaciones –por ejemplo, cobros indebidos por ERTE– no se menciona expresamente la posibilidad de la transferencia, sin embargo, desde el Banco de España explican que no será necesario que se acuda en persona a sus oficinas para efectuar el pago en efectivo, sino que este se podrá realizar desde la comodidad de su hogar. No obstante, desde este organismo señalan que es muy importante que cuando se complete "la transferencia a la cuenta bancaria del SEPE, no olvides indicar en el concepto la referencia que te indican en la carta que has recibido, para que el SEPE pueda localizar quién está haciendo la devolución de los cobros indebidos, y guardar un justificante de haber realizado la operación".

Por ejemplo, el pago de la prestación y subsidio por desempleo por parte del SEPE se realizará mediante el abono en la cuenta de la entidad financiera que indique el contribuyente, siempre que sea titular de la misma. Además, la entidad financiera elegida debe ser colaboradora con la Seguridad Social.