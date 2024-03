Así es como puede viajar en avión con un presupuesto limitado

Dejar la rutina atrás y vivir nuevas experiencias son razones suficientes para coger un vuelo a aquel destino soñado. Viajar en avión no está al alcance de todos, ya que los billetes se han disparado un 31,2% en los últimos dos años, según un análisis elaborado por la plataforma de inteligencia del sector turístico Mabrian.

No obstante, no es necesario dejarse una fortuna para viajar en avión y hacer esa escapada que se quiere. Desde el blog de reclamaciones reclamador.es comparten una serie de consejos para no gastar de más en las próximas vacaciones:

Reservar el viaje con antelación : una de las mejores maneras para obtener un precio menor será reservar los vuelos con la mayor antelación posible ya sean semanas o incluso meses.

: una de las mejores maneras para obtener un precio menor será reservar los vuelos con la Flexible en horas y fechas : si se tiene la posibilidad no se deberá buscar un día y hora concreta para volar y se tendrá que valorar la opción de viajar con compañías "low cost". "Días como martes o miércoles suelen ser más económicos a la hora de volar. Igualmente, muchas aerolíneas, y principalmente las low cost ponen sus mejores tarifas a los vuelos con despegue a primera hora de la mañana o última hora de la tarde", aseguran desde el blog de reclamaciones.

: si se tiene la posibilidad no se deberá buscar un día y hora concreta para volar y se tendrá que valorar la opción de viajar con compañías "low cost". "Días como Igualmente, muchas aerolíneas, y principalmente las low cost ponen sus mejores tarifas a los vuelos con despegue a primera hora de la mañana o última hora de la tarde", aseguran desde el blog de reclamaciones. Usar comparadores de vuelos : para encontrar vuelos baratos y la opción más económica se tendrán que utilizar motores de búsqueda de vuelos y comparadores de precios . Una vez encontrados estos vuelos se deberá acceder a la propia página de la aerolínea y comprarlos.

: para encontrar vuelos baratos y la opción más económica se tendrán que utilizar . Una vez encontrados estos vuelos se deberá acceder a la propia página de la aerolínea y comprarlos. Ofertas y promociones : otro de los consejos es mantenerse atento a las ofertas y promociones especiales de las aerolíneas, por ello, el viajero deberá suscribirse a las alertas de vuelos para conocer estos descuentos . Si se tienen millas o puntos, el interesado deberá utilizarlas para que el precio final de los billetes sea menor.

: otro de los consejos es mantenerse atento a las ofertas y promociones especiales de las aerolíneas, por ello, . Si se tienen millas o puntos, el interesado deberá utilizarlas para que el precio final de los billetes sea menor. Comparar aeropuertos: los interesados en viajar en avión en sus próximas vacaciones deberán plantearse la posibilidad de volar a aeropuertos alternativos ya que estos, en ocasiones, ofrecen tarifas más bajas que los principales hubs. Además habrá que investigar que transporte terrestre se tendrá que utilizar para llegar al aeropuerto y comparar los costes totales para saber si merece la pena.

Aunque se haya encontrado un viaje "bueno, bonito y barato", puede que en el momento de volar se sufra una incidencia como un retraso en el vuelo o incluso una cancelación.

En el caso de que la aerolínea cancele un vuelo "con menos de 14 días de antelación, como pasajero aéreo tienes derecho a que te reubiquen en otro vuelo o la devolución del coste del billete y, además, una compensación económica de hasta 600 euros", tal y como explica el portal de reclamaciones. Asimismo, en el caso de que el problema surja en el equipaje, el afectado podrá reclamar hasta 1.500 euros.