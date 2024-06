ATA reclama un contrato bonificado previo a la baja de maternidad para las autónomas y rebajar las declaraciones de IVA a dos anuales

"Reducir las declaraciones de IVA de cuatro a dos anuales", "establecer un contrato de relevo bonificado para mujeres autónomas en el último trimestre de embarazo" y que "las bajas por enfermedad grave del autónomo se bonifiquen desde el primer día". Estas son tres de las principales reclamaciones que ha hecho el presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, en su comparecencia en la Comisión de Trabajo del Congreso, en la que ha valorado y expuesto las demandas y necesidades de este colectivo a los grupos parlamentarios de la Cámara Baja y ha cargado contra la falta de diálogo del Gobierno con los empresarios.

Amor ha propuesto un contrato de relevo bonificado para que las autónomas puedan estar presentes en su negocio en el último trimestre de embarazo formando a la persona que va a sustituirlas durante su baja de maternidad, y ha recordado que de los 99.367 nuevos autónomos creados en los últimos cinco años, la mayoría son mujeres -en concreto, de los casi 100.000 autónomos más que hay en los últimos cinco años, unas 70.000 son mujeres-, aunque siguen siendo menos en la cifra global, con 1,24 millones de autónomas del total de 3,37 millones. "Hay un gran abandono cuando las autónomas son madres", ha lamentado.

También ha pedido que las bajas por enfermedad grave del autónomo se bonifiquen desde el primer día y que, en enfermedades crónicas o graves, se estudie la posibilidad de bajas compatibles con el trabajo en los momentos que sea posible y en periodos limitados, y no desde el día 60 como en la actualidad, además de que se permita compatibilizar el trabajo con la prestación. "Esto no solo es una petición de ATA, sino una petición de la Asociación Española Contra el Cáncer".

Asimismo, ha pedido que se impulse el IVA franquiciado -que exime de la declaración de este impuesto si el autónomo no factura más de 85.000 euros- . "No tiene sentido que en pleno siglo XXI se sigan haciendo cuatro declaraciones trimestrales de IVA. Creo que es suficiente con que hagamos dos. Dos trámites anuales, uno semestral, en el mes de julio, y otro con los resúmenes anuales". Por otro lado, ha reclamado reformar la prestación por cese de actividad -que se deniega en el 60% de las solicitudes- y ha estimado que, del millón y medio de autónomos que cobraron la prestación por su inactividad durante la pandemia, entre 70.000 y 80.000 se van a ver obligados a devolverlas. Por eso, ha insistido en pedir más plazo y facilidades para afrontar estas devoluciones que pueden rondar entre 5.000 y 6.000 euros, como han pedido de forma conjunta ATA y UPTA.

En materia fiscal, Amor ha planteado reducir el IVA a sólo un cumplimiento semestral en julio y otro con un resumen anual en enero frente a los cuatro actuales. Según ha señalado, en torno a un 20 % de los autónomos han comunicado a la Seguridad Social sus ingresos en el marco del nuevo sistema de cotización por ingresos reales. "La mayoría de los autónomos va a estar cotizando igual o menos de lo que venía cotizando hasta ahora", ha añadido Amor, que, aunque ha reconocido los avances logrados en protección social, ha calificado ser autónomo como una "profesión de riesgo" y ha cargado contra las crecientes "trabas burocráticas".

Tras sus reclamaciones se ha despachado largo y tendido en sus críticas al Gobierno. Primero porque se haya dejado a los autónomos fuera del subsidio para mayores de 52 años y porque la propuesta en jubilación activa que perjudica al colectivo. "Hemos vuelto a ser discriminados", después de que el Ejecutivo no haya convocado ninguna reunión institucional con los máximos representantes de los autónomos en lo que va de legislatura. "No conozco el despacho de ningún ministro", ha afirmado.

A continuación ha denunciado el "olvido" del colectivo al que representa en la reforma del subsidio por desempleo, que se convalidó la semana pasada en la Cámara Baja. "La prestación para mayores de 52 años no puede discriminar por donde realice esa persona de 52 años su trabajo, o por cuenta propia o por cuenta ajena". Tanto ATA como Cepyme exigieron que se extendiera a los autónomos la mejora del subsidio por desempleo para mayores de 52 años, "pero una vez más hemos sido discriminados".

Amor también ha cargado contra la sobrerregulación que está ahogando burocráticamente al colectivo. Más de 1.275.000 páginas con nuevas normas se publicaron en los respectivos boletines oficiales durante el año pasado. "En la práctica esto supone que si un autónomo quiere estar al día tiene que leer diariamente 3.494 páginas, lo que al final provoca que haya muchas trabajas para la persona que trabaja por cuenta propia".

En cuanto a la reducción de la jornada laboral sin pérdida de salario que pretende llevar a cabo el Gobierno, advierte de que supondrá un incremento de los costes laborales para las pequeñas empresas y autónomos con trabajadores contratados. "Creemos que no es bueno para las pequeñas empresas. La idea de trabajar menos y ganar lo mismo le "encantaría" a los más de 3,3 millones de trabajadores autónomos en España, pero ha incidido en que llevar a cabo la medida de forma generalizada puede ser perjudicial, por lo que considera que se tiene que "pactar empresa a empresa", "sector a sector" y "territorio a territorio".

En este sentido, ha criticado el ultimátum del Ministerio de Trabajo en una negociación de la que ya se sabe "el resultado. No somos figurantes del diálogo social, esto no es forma de negociar. Nos dan un ultimátum y nos piden documentos para un texto que califican de nítido, no tiene mucho sentido. Ya sabemos el resultado de la negociación".