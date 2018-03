Atlantia descarta una opa por Cellnex

Atlantia descarta lanzar una opa sobre el 100% de Cellnex, compañía de antenas de telefonía móvil de la que Abertis es el primer accionista con una participación del 34% y sobre la que la compañía italiana tiene una opción de compra. «No lanzaremos una opa sobre Cellnex, no podemos hacer todo a la vez», informó en una conferencia con analistas el consejero delegado de Atlantia, Giovanni Castellucci, tras el anuncio del acuerdo con ACS y Hochtief para comprar juntos Abertis. En virtud de este acuerdo, la compañía transalpina se hizo con una opción de compra sobre «todo o parte» de la participación de 34% de Abertis en Cellnex. La firma dispone de un plazo de diez días, que concluye este viernes, para decidir si ejecuta la opción. De esta forma, una vez descartada la opa, en caso de decidir comprar, Atlantia tomaría una participación en Cellnex del 29,9%, inferior así al 30%, el porcentaje que, según la legislación española, obliga a lanzar oferta por toda la compañía. En virtud de la banda de precios fijada en la opción, esta adquisición tendrían un coste para la firma italiana de 1.489 millones de euros. No obstante, la operación podría resultar mucho más económica para Atlantia, pues Castellucci no descartó buscar socios para su entrada en la firma de antenas de telefonía.

El acuerdo por el que se da a Atlantia la posibilidad de adquirir el paquete que Abertis tiene en Cellnex establece que, en caso de acometerla, tendrá que cerrar la compraventa «en los dos meses siguientes a la liquidación de la OPA de Abertis». El derecho de opción de compra sobre Cellnex constituye una de las derivadas del acuerdo alcanzado por Atlantia y ACS, con el que dejaron de lado la guerra de opas por Abertis y optaron por comprar juntos la concesionaria de autopistas española. La otra derivada es la entrada de Atlantia en el capital de Hochtief, filial alemana de ACS, donde se hará con un 24,1% de su capital como segundo accionista. Para ello, la constructora le venderá títulos de la firma alemana tras inyectarle, previamente, casi 1.000 millones de euros en una ampliación de capital.