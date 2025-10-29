La autoridad fiscal reprende al Gobierno y denuncia graves efectos negativos por no presentar presupuestos y que España no cumplirá los compromisos fiscales europeos

Lejos de defender como hace el Ejecutivo que se puede gobernar prorrogando los presupuestos, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha denunciado hoy con dureza las graves consecuencias que supone carecer de nuevas cuentas. Tras prorrogar los dos últimos años las cuentas estatales de 2023, el Gobierno todavía no ha presentado el proyecto de presupuestos para el año próximo, saltándose el plazo constitucional establecido para ello, y va camino de una tercera prórroga por su debilidad parlamentaria.

Desde el Ejecutivo sostienen que se puede gobernar sin necesidad de nuevas cuentas anuales. Pero la presidenta de la Airef, Cristina Herrero, no cree que sea lo más adecuado porque, según ha advertido hoy, tiene importantes implicaciones negativas tanto económicas como de funcionamiento del sistema democrático.

Herrero, que ha presentado hoy el informe sobre los proyectos y líneas fundamentales de presupuestos de las administraciones públicas, ha advertido de que el retraso en el ciclo presupuestario "no es baladí porque el 58% son transferencias a otras administraciones. Es el marco en el que se engarzan otros presupuestos, a los que afecta, y tiene importantes repercusiones en los ingresos y gastos de otras administraciones públicas", ha avisado.

Herrero también ha asegurado que la falta de presentación de presupuestos "tiene un impacto claro en la calidad de las instituciones porque sustrae del Parlamento su derecho a debatir las orientaciones del Gobierno para el próximo año". La presidenta de la Airef considera que ese debate es importante para incorporar las sensibilidades de otros partidos que representan a miles de ciudadanos. Además, ha denunciado que no debatir impide el control al no saber lo que quiere el Ejecutivo.

La presidenta de la Airef también ha detallado que la falta de presupuestos impide tener una visión de conjunto de la acción del Gobierno, que los agentes sociales puedan tomar decisiones y que los ciudadanos puedan controlar la acción del Gobierno y ver si incumple lo votado.

VÍDEO: El Gobierno prevé convocar a las CCAA en la primera quincena de noviembre para fijar la senda de Presupuestos Europa Press

En lo que atañe a la Airef, su presidenta ha explicado que la falta de presupuestos, así como de objetivos de deuda y estabilidad presupuestaria, le impide realizar de forma correcta sus labores de control y ha limitado mucho el análisis hoy presentado.

El informe asegura que aunque España logrará cumplir con la regla de gasto europea este año, a partir del año próximo comenzará a tener dificultades y en 2027 ya estaría fuera del margen acumulado que permite la Unión Europea para varios años. Herrero ha explicado que sería entonces cuando España debería adoptar medidas para cumplir con sus compromisos europeos porque, si no, corre el riesgo de enfrentarse a un posible procedimiento de déficit excesivo que podría acarrear sanciones a España.

En cuanto al marco fiscal nacional, la Airef sigue viendo riesgos de incumplimiento de la regla de gasto de la administración central en 2025 y de la mayoría de comunidades este año y el que viene. Para cumplir con la regla, la autoridad calcula que sería necesario un ajuste de 12.000 millones de euros este año y de 2.600 el que viene.

Previsiones

La Airef también ha presentado sus estimaciones de crecimiento de la economía española y ha elevado su previsión de crecimiento económico para este año en siete décimas, hasta el 3%, y en cuatro décimas la del próximo, hasta el 2,1%.

La fuerte revisión al alza de las previsiones -que se sitúan por encima de las del Gobierno, que son del 2,7% este año y el 2,2% el próximo- con respecto a sus estimaciones de julio se debe a la revisión de las cifras de contabilidad nacional del INE y a las mejores perspectivas tanto de la demanda nacional como del comercio mundial, ha explicado Herrero.

A pesar de esta mejora, la Airef prevé que el crecimiento se irá desacelerando en los próximos años, hasta quedar en el 1,5% en 2030, una vez se pase el efecto de los fondos europeos y por el agotamiento del turismo.

La autoridad fiscal también ha revisado sus previsiones de déficit, que sitúa en el 2,5% del PIB para este año, que sería del 2,2% excluyendo el impacto de la Dana. Para 2026 espera que caiga hasta el 2%, para volver después a repuntar al 2,5%.