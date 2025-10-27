Amazon prepara el recorte de 30.000 empleos

Amazon está planeando recortar hasta 30.000 empleos corporativos a partir del martes, mientras la compañía trabaja para reducir gastos y compensar la sobrecontratación que realizó durante el pico de demanda de la pandemia, según ha informado Reuters.

La cifra representa un pequeño porcentaje de los 1,55 millones de empleados totales de Amazon, pero casi el 10% de los aproximadamente 350 000 empleados corporativos de la compañía.

Esto representaría el mayor recorte de empleos en Amazon desde que eliminó alrededor de 27.000 puestos a finales de 2022.

Amazon ha estado recortando un número menor de puestos de trabajo durante los últimos dos años en varias de sus divisiones, incluyendo algunas como las de dispositivos, comunicaciones, y podcasting.

Los recortes que comienzan esta semana podrían afectar a diversas divisiones dentro de Amazon como recursos humanos (conocidos como Experiencia del Personal y Tecnología), dispositivos y servicios, y operaciones, entre otras, según las fuentes citadas por Reuters.

La compañía comenzará hoy por la mañana a remitir las notificaciones de los despidos, según las mismas fuentes.