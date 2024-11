Banco Sabadell presenta ante la CNMC sus alegaciones contra la OPA de BBVA tras entrar en fase 2

Apenas 24 horas después de que la CNMC decidiera alargar el análisis sobre el impacto de una eventual fusión del BBVA y el Sabadell a fase 2, lo que complica que culmine la OPA y permite abrir la presentación de alegaciones a la operación, Sabadell se ha personado para ser parte activa del proceso y presentar sus alegaciones contrarias a la operación, lo que permitirá que la CNMC le dé traslado de su estudio y el banco pueda presentar sus argumentaciones.

Lo ha confirmado el consejero delegado de Sabadell, César González-Bueno, que ha indicado foro financiero organizado por Deloite y ABC que la entidad ha realizado este movimiento porque "hasta ahora no habíamos podido hacerlo", al estar en primera fase, que se limita a los requerimientos de información que el regulador ha ido solicitando.

A juicio de González-Bueno, está "muy claro" que los clientes del Sabadell prefieren que el banco siga existiendo, especialmente en el caso de las pymes, porque una de cada dos trabaja con la entidad y si estuviera integrada en el BBVA "ya no tendrían ese derecho a decidir". Por esa razón, ha argumentado que se han mostrado en múltiples ocasiones "de forma muy clara" en contra de la operación distintas asociaciones empresariales y las propias comunidades autónomas más afectadas. Según ha asegurado el CEO, para las pymes en toda España hay cinco bancos, por lo que restar una entidad restaría muchas opciones, un factor que cree que la CNMC ha tenido en cuenta para alargar su análisis.

El organismo ha tenido que apurar los plazos para decidir mandar la OPA a fase 2 debido a que ha ido teniendo que solicitarle información a Sabadell de forma continua. Con el análisis en fase 2, ahora Sabadell se puede personar y alegar en contra de la OPA. También pueden hacerlo terceras partes. "Había muchos colectivos que querían ser oídos y se quieren personar en esta fase 2", ha indicado González-Bueno.

El banquero ha defendido que los clientes "prefieren que Banco Sabadell siga existiendo", multitud de asociaciones de profesionales y pymes se han expresado en contra de la operación y en las conversaciones que el banco mantiene con accionistas se ha deslizado que tampoco "genera entusiasmo". En el caso de los inversores institucionales, González-Bueno ha asegurado que la opinión mayoritaria es que "hasta que no esté toda la información sobre la mesa, no van a tomar una decisión. La sensación que tienen hoy es que no hay precio". También ha recordado que muchos de los inversores individuales también son clientes. En cualquier caso, como los accionistas del Sabadell serán los que tendrán la última palabra, el CEO ha insistido en la importancia de que los inversores tengan "toda la información", sin pasar por alto que hay pequeños accionistas que son además clientes, dando a entender que preferirán que el Sabadell sea independiente.

Competencia tomó ayer su decisión debido a una "afectación potencial" del mantenimiento de la competencia efectiva en el sector financiero, especialmente el área de los servicios bancarios y el de pagos.

En todo caso, que la operación se esté analizando en esta segunda fase no prejuzga las conclusiones definitivas que la CNMC pueda alcanzar en relación con la operación de concentración. En los supuestos en el que la resolución del consejo de la CNMC sea de prohibición o subordinación a compromisos o condiciones, la operación pasaría al Ministerio de Economía que, a su vez, podría elevarla en un plazo de 15 días al Consejo de Ministros. En esta tercera fase, el Gobierno puede imponer nuevas condiciones, suavizar las de la CNMC o endurecerlas atendiendo a criterios de interés general.

Con su decisión, Competencia reconoció que no basta con el estudio de la operación en una primera fase, como suele hacerlo en la mayoría de los casos y como sucedió con la fusión de CaixaBank y Bankia, sino que en esta ocasión es necesario pasar a una segunda fase de estudio, que se alargará hasta mediados de 2025.