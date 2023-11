Banco Santander: la única entidad española entre los bancos sistémicos mundiales

Como cada año, el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB), junto con el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria (BCBS) y las autoridades nacionales de cada país, ha revelado la clasificación de los bancos sistémicos mundiales. De esta lista de 2023 compuesta por 29 bancos de importancia sistémica global, el Santander es la única entidad española que figura en la misma.

Pero, ¿qué es un banco sistémico? Con la crisis financiera de 2007 se produjo la quiebra o deterioro de gran parte de entidades financieras y con ello la necesidad de soporte por parte del sector público que proporcionara estabilidad. Además, se requería adoptar medidas adicionales para disminuir la probabilidad de quiebra de las entidades así como los efectos de la misma. Por ello, el Comité de Basilea puso en marcha una serie de reformas con el fin de mejorar tanto la resiliencia de los bancos como el sistema bancario en general. También se acordó llevar a cabo políticas adicionales para las entidades de importancia sistémica y así afrontar el posible contagio con otras corporaciones. Estos bancos son los más relevantes para la estabilidad financiera global, por lo que el Consejo de Estabilidad Financiera realiza esta lista con el objetivo de tener supeditados a unos estándares y una supervisión más elevados que a los del resto de entidades.

De este modo, el Consejo les exige diversos requisitos extras entre las que se encuentran disponer de mayores reservas que las demandadas por los reguladores nacionales, una capacidad superior a la hora de afrontar pérdidas, un plan de contingencia en caso de necesitar liquidar la corporación, así como una inspección más minuciosa de los riesgos de gestión, control interno y gestión de datos.

La metodología seguida para identificar estas entidades de importancia sistémica mundial se basa en los siguientes indicadores y peso relativo: tamaño (20%), globalidad (20%), interconectividad (20% y sustituibilidad (20%). El hecho de que el tamaño no fuera el único indicador tenido en cuenta benefició al Santander, puesto que de lo contrario hubiera sido considerada de mayor importancia sistémica y por ende se le habría repuesto un recargo de capital mayor.

Y es que este tipo de corporaciones bancarias tienen que asumir exigencias de capital suplementarias con el objetivo de cubrir el riesgo en el sistema dado su tamaño. En el caso del Santander, se encuentra en la categoría de menor riesgo entre las cinco existentes. Esto implica un recargo extra de capital del 1%, a diferencia del suplemento del 3,5% que se exige en la categoría de mayor riesgo.

Además, cabe señalar que en la actualización de la lista de este año se ha reducido el número de entidades incluidas con respecto al año anterior, a pesar de la entrada del hongkonés Bank of Communications (BoCom) y tras la salida del suizo Credit Suisse y del italiano UniCredit. La nueva lista se publicará en noviembre de 2024.

Por su parte, si comparamos con la clasificación que salió en 2022, son tres los bancos que han ascendido de nivel. Concretamente, se trata de China Construction Bank, Agricoltural Bank y UBS, los cuales han subido de la categoría 1 a la 2, lo que eleva la exigencia adicional de capital en medio punto porcentual.

Asimismo, no hay ninguna entidad sistémica que aparezca en la categoría 5, la cual implica una mayor exigencia de capital suplementario, del 3,5%. JP Morgan es el único banco en el grupo 4, por lo que su exigencia adicional de capital es del 2,5%.

Por otro lado, la categoría 3 cuenta con una exigencia adicional del 2% y en ella figuran los bancos Citigroup, HSBC y Bank of America. Mientras que que en la categoría 2, con un 1,5% de suplemento de capital , las entidades que se incluyen son Agricultural Bank of China, Bank of China, Barclays, BNP Paribas, China Construction Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Industrial and Commercial Bank of China, Mitsubishi UFJ FG y UBS.

En cambio, en la categoría 1, que presenta una exigencia del 1% de capital extra, se encuentran, junto al Santander, el Bank of Communications (BoCom), Bank of New York Mellon, Groupe BPCE, Groupe Crédit Agricole, ING, Mizuho FG, Morgan Stanley, Royal Bank of Canada, Société Générale, Standard Chartered, State Street, Sumitomo Mitsui FG, Toronto Dominion y Wells Fargo.

Desde el Consejo de Estabilidad Financiera han señalado que las variaciones en la asignación de las entidades a las diferentes categorías responden en gran parte a los efectos de los cambios que se producen en la actividad subyacente de los bancos, "siendo la categoría de actividad interjurisdiccional la que más contribuye a los movimientos de puntuación".

También han añadido que el 1 de enero de 2025 entrará en vigor en la lista el requisito de mayor absorción de pérdidas, en el caso de producirse un incremento en la categoría asignada.