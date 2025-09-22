Banca
BBVA mejora su oferta de la opa a los accionistas al Banco Sabadell
Ofrece ahora una acción ordinaria de BBVA por cada 4,8376 acciones del Sabadell
El consejo de administración del BBVA ha decidido mejorar la oferta por el Banco Sabadell y ofrecerá acciones ordinarias de nueva emisión de la entidad a razón de una ordinaria de BBVA por cada 4,8376 acciones del Sabadell. Previamente, el banco ofrecía una acción nueva de BBVA y 70 céntimos de euro en efectivo por cada 5,5483 títulos del banco catalán, según ha informado en un hecho relevante remitido este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Información en elaboración
✕
Accede a tu cuenta para comentar