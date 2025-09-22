Acceso

BBVA mejora su oferta de la opa a los accionistas al Banco Sabadell

Ofrece ahora una acción ordinaria de BBVA por cada 4,8376 acciones del Sabadell

Edificio BBVA
Edificio BBVAEnrique CidonchaLa Razón
Javier de Antonio
Madrid
Última actualización:

El consejo de administración del BBVA ha decidido mejorar la oferta por el Banco Sabadell y ofrecerá acciones ordinarias de nueva emisión de la entidad a razón de una ordinaria de BBVA por cada 4,8376 acciones del Sabadell. Previamente, el banco ofrecía una acción nueva de BBVA y 70 céntimos de euro en efectivo por cada 5,5483 títulos del banco catalán, según ha informado en un hecho relevante remitido este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

