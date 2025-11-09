El bitcoin, en riesgo de perder los 100.000 dólares de cotización

El bitcóin, la criptomoneda más utilizada del mercado, ha arriesgado estos días los 100.000 dólares por primera vez desde junio, precisamente en una semana en la que se ha cumplido un año del triunfo electoral de Donald Trump, que espoleó el mercado de los criptoactivos.

Su victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 6 de noviembre de 2024 disparó el precio del bitcóin, que pasó de negociarse a 67.086 dólares, el día 5, a intercambiarse por 91.740 dólares el 15 de noviembre, una revalorización del 36,7% en apenas diez días.

Tras superar por primera vez los 100.000 dólares en diciembre, la criptodivisa se estabilizó en los 90.000 y cerró el 2024 en 93.714 dólares.

Dos meses después de la toma de posesión de Trump, el 20 de enero, el republicano ordenó la creación de una reserva estatal de criptomonedas y presidió incluso un simposio entre representantes de su Gobierno y del sector de las divisas electrónicas con el objetivo de dar pie a una nueva regulación que impulsara a la industria.

Mientras Trump Media, la empresa de Trump que engloba su red social Truth Social, anunció un plan para ofrecer servicios financieros enfocados a las criptomonedas, el propio presidente llegó incluso a crear una criptomoneda llamada $Trump y ofreció una cena a los principales "tenedores" de esa moneda digital.

Estas iniciativas auparon al sector y durante el primer semestre de 2025 el mercado siguió su tendencia alcista, lo que cristalizó en un nuevo máximo histórico el pasado 6 de octubre, cuando se alcanzaron los 126.251 dólares.

No obstante, desde ese récord, la criptomoneda se ha ido deshinchando y retrocediendo hasta poner en duda los 100.000 dólares, una bajada del 20,8% en este último mes. La mayor caída se produjo entre el 8 y el 11 de octubre, cuando retrocedió más de un 10% desde esos máximos.

Nivel psicológico

El analista XTB Adrián Hostaled destaca a EFE que esta corrección "apunta al soporte psicológico de los 100.000 dólares", pues la principal criptomoneda se correlaciona con el mercado americano y "retrocede mientras persiste el flujo de salida de capital de los ETFs (fondos cotizados) que replican su precio".

En esos mismos términos se pronuncia el también analista de XTB Manuel Pinto, quien insiste en que el bitcóin "sufre todavía el lastre psicológico de las fuertes caídas de octubre" y afronta varios obstáculos, como la preocupación por las posibles ventas de las empresas gestoras de activos digitales.

Desde el 1 de enero, el bitcóin acumula una subida del 8%, un rendimiento menor al del S&P 500, que gana un 13% en este periodo, mientras que el oro suma un 52% en lo que va de año y el Ibex 35, el selectivo de la bolsa española, un 36%.

A lo largo de este 2025, varias criptomonedas no tan conocidas como bitcóin también se han visto impulsadas, como es el caso del Ethereum, que pasó de intercambiarse a 2.390 dólares antes de la victoria electoral de Trump a superar los 4.000 dólares.

Esta criptodivisa llegó a superar los 4.950 dólares el pasado 24 de agosto, aunque, como el bitcóin, ha retrocedido un 34% desde máximos, hasta los 3.200 dólares.

Lo mismo les ha ocurrido a Tether o Solana. Esta última cotiza a 151 dólares, pese a alcanzar los 294,8, su máximo histórico, un día antes de la toma de posesión de Trump.