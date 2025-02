Bustinduy carga contra Ryanair por disfrazarlo de payaso: "Estos magnates están acostumbrados a saltarse la ley. Ojalá se dedicaran a tratar mejor a los consumidores"

La relación entre el Gobierno español y la aerolínea de bajo coste Ryanair atraviesa una de sus peores momentos. Ayer, la compañía irlandesa lanzó una campaña promocional con 179.000 vuelos a 19,99 euros usando una imagen del ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, disfrazado de payaso por multarles con 107,8 millones de euros por cobrar el equipaje de mano. La compañía reclama al ministro que retire la sanción antes de que le Justicia la tumbe en base a la ley europea, ya que, de lo contrario, los precios subirán al menos dos euros por billete. Bustinduy, al que el presidente la aerolínea, Michael O'Leary, ha llamado "ministro loco comunista", "estúpido" y "payaso", ha respondido con contundencia que seguirá luchando por los derechos de los pasajeros sin dar bola a las "excentricidades de un millonario extranjero".

Este miércoles, en declaraciones al programa "La hora de La 1" el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha asegurado que "las grandes multinacionales y estos magnates" en alusión a Ryanair y su consejero delegado, Michael O'Leary, están "acostumbrados" a "hacer lo que les da la gana" y "saltarse la ley" en lugar de "recibir multas". "Se califica sola esta campaña y la actitud de este magnate. Ojalá el tiempo que están dedicando a insultar y a presionar e intentar amedrentarme, pues lo dedicarán a cumplir con la ley y a tratar un poquito mejor a los consumidores en España", ha añadido en su intervención.

El titular de Consumo asegura que Ryanair quiere crear polémica para desviar la atención de la multa que le has impuesto Consumo por cobrar por el equipaje de mano. La sanción, que también afecta a Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea, asciende a un total de 179 millones, aunque Ryanair se lleva la peor parte con casi 108 millones. Además de por cobrar el equipaje de mano, la sanción también se aplica por otras prácticas abusivas como exigir el pago de un sobrecoste sobre el precio del billete por la reserva de asientos contiguos en el caso de menores y personas dependientes y de sus acompañantes, no permitir el pago en metálico en los aeropuertos españoles, imponer una tasa desproporcionada y abusiva a los pasajeros por la impresión de la tarjeta de embarque y por falta de transparencia en la fijación de precios.

Bustinduy ya cargó ayer contra Ryanair en dos ocasiones tras saltar la polémica. El ministro de Consumo aseguró que "ninguna campaña de presiones y ningún insulto" le va a "amedrentar". "No es mi estilo participar de las excentricidades de un millonario extranjero y, además, a mí, honestamente, esto no me ofende. A mí lo que me ofende es cómo trata Ryanair a los consumidores españoles", subrayó Pablo Bustinduy a la entrada en el Senado. El titular de Consumo insistió durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en que esta sanción se basa en una resolución de una sentencia del TJUE de 2014 y, por tanto, también respeta la legislación comunitaria.

La aerolínea irlandesa de bajo coste está convencida de que los tribunales le darán la razón y revocarán la multa. Ryanair apoya su argumentario en dos pilares: el Reglamento 1008/2008 de la UE, que garantiza a todas las aerolíneas de la UE la libertad de fijación de precios e impide a los gobiernos nacionales interferir, y la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de septiembre de 2014 en el caso Vueling, que falló en contra del Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia tras ampararse en la Ley 48/1960 de Navegación Aérea española de 1960 para imponer una multa contra la aerolínea por cobrar por el equipaje de mano.