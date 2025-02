El campo conmemora el aniversario de la histórica revuelta agraria con nuevas tractoradas por la falta de mejoras

Hace poco más de un año, agricultores y ganaderos organizados por grupos de WhatsApp y Telegram tomaron durante semanas las ciudades y carreteras de toda España para denunciar la precaria situación del sector, asfixiado por la burocracia y exigencias verdes de Europa, por las ventas a pérdidas y la competencia desleal de países extracomunitarios. El momento culmen de la revuelta agraria tuvo lugar el 21 de febrero de 2024, cuando una tractorada histórica paralizó el centro de Madrid. Las movilizaciones en España y otros países de la UE llevaron a la introducción de reformas para atajar los problemas del campo, pero un año después el sector sigue denunciando que miles de explotaciones están al borde de la desaparición. Coincidiendo con el aniversario de esta oleada de protestas, miles de agricultores y ganaderos independientes han vuelto a sacar este lunes sus tractores a la calle para protestar por la excesiva burocracia, altos costes de producción y los acuerdos comerciales como el de Mercosur.

Las protestas se desinflaron en Cataluña tras llegar el Gremi de la Pagesia Catalana (antes Revolta Pagesa) a un acuerdo con la Generalitat en la noche del domingo, pero se mantuvieron en País Vasco, Navarra, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Aragón y Murcia. En Cataluña tras el acuerdo no se produjeron cortes de carreteras, pero unas 60 personas convocadas por el Gremi se concentraron en el polígono industrial Can Boixadera de Cardedeu en defensa de unas condiciones dignas para el sector agrario y de la rápida aplicación de los cambios acordados con el gobierno regional. En total, se organizaron una decena de concentraciones en toda Cataluña.

En otras regiones, los trabajadores del campo sí mantuvieron el pulso con tractoradas que cortaron numerosas carreteras, aunque el nivel de asistencia no es equiparable al del año pasado. Fuentes de la Unión de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi) detallaron a EFE que han salido a las carreteras en otras provincias en grupos de entre 15 y 20 productores con el fin de causar cortes para llamar la atención sobre los problemas de viabilidad que siguen teniendo. La Dirección General de Tráfico (DGT) registró afecciones en Vitoria, Valladolid, Zamora, Salamanca, Huesca, Teruel, Zaragoza, Valencia o Albacete, donde se movilizaron cientos de tractores y miles de personas.

Asaja, COAG y UPA, las tres organizaciones agrarias mayoritarias, han aclarado a LA RAZÓN que no están detrás de estas movilizaciones, pero han mostrado su respeto a toda protesta pacífica. Las organizaciones mayoritarias ya se manifestaron el pasado 16 de diciembre frente al Ministerio de Agricultura, en la que miles de agricultores y ganaderos mostraron su rechazo al Mercosur. En aquel momento, advirtieron de que 2025 vendría cargado de protestas agrarias si no se tomaban medidas contra la competencia desleal, aunque actualmente niegan estar planificando un nuevo calendario de protestas. No obstante, el presidente de la Asociación Riojana de Agricultores y Ganaderos (ARAG-Asaja), Eduardo Pérez, anunció que próximamente harán "algún tipo de movimiento" ante la situación de "hartazgo y tristeza del sector".