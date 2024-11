La CNMC considera que la OPA de BBVA a Sabadell puede menoscabar la concesión de crédito a las pymes

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) cree insuficientes los compromisos adquiridos por BBVA para lanzar su OPA sobre Banco Sabadell y advierte sobre el riesgo que pueden sufrir el crédito de las pymes por un empeoramiento de las condiciones al no disponer " de toda la información" al respecto. Es decir, que entiende que la oferta de BBVA, en las condiciones en las que ha sido planteada, puede menoscabar el crédito y comprometer las condiciones comerciales y de competencia en este sector y, por ello, descartó autorizarla en primera fase.

Por ello, la CNMC ha considerado necesario continuar el análisis, para conocer la opinión de los agentes del mercado, en relación con los aspectos mencionados, de forma que su valoración se realizará, tomando en consideración las respuestas motivadas que sean recibidas.

Esta comunicación de la CNMC ha provocado una respuesta inmediata por parte de BBVA, que ha presentado una batería de medidas que considera "inéditas" para garantizar la inclusión financiera, el crédito a las pymes y la competitividad, especialmente en Cataluña y la Comunidad Valenciana, zonas en las que el impacto de la OPA es mayor. Según argumenta la entidad que dirige Carlos Torres, estos nuevos compromisos mitigan en gran medida los riesgos identificados por la CNMC, "muy focalizados en determinados territorios", si bien el banco continuará colaborando "estrechamente" para culminar "cuanto antes" el acuerdo de compromisos ("remedies") y la autorización del expediente.

De esta forma, BBVA se compromete ante Competencia a garantizar la continuidad de las líneas de capital circulante (créditos con plazo de terminación o renovación igual o inferior a 1 año) que el Sabadell tuviera vigentes durante 18 meses, salvo deterioro financiero. Durante el mismo tiempo mantendrá todo el volumen de crédito a pymes que no tengan otro proveedor financiero distinto al BBVA o al Sabadell. Para garantizar la inclusión financiera, el BBVA se compromete a no cerrar oficinas cuando no haya otra (del BBVA o del Sabadell) a menos de 300 metros de distancia. Tampoco echará el cierre de sucursales en aquellos códigos postales con un nivel de renta per cápita inferior a 10.000 euros.

El banco asegura que no abandonará municipios (ni sustituirá por un agente, autobús bancario u otros medios) en los que haya menos de tres competidores y a los clientes de estos municipios se les ofrecerá el servicio Correos Cash gratis dos veces al mes.

Además, mantendrá el servicio de caja con el mismo horario comercial de las oficinas del Sabadell en estos municipios es otra de las promesas del BBVA, que creará una cuenta específica para clientes vulnerables, sin comisión de apertura ni de administración y mantenimiento, con una tarjeta de débito gratuita y transferencias en canales digitales gratuitas e ilimitadas, entre otras condiciones; respetará las condiciones comerciales de clientes particulares y pymes en los códigos postales en los que haya menos de cuatro entidades financieras. Además, para las pymes de estos códigos postales, los precios del nuevo crédito no excederán los precios medios aplicados a nivel nacional.

De forma más general y sobre el acceso a cajeros automáticos, el BBVA se compromete a mantener el acceso al parque de cajeros del Sabadell a todos los clientes de las entidades pertenecientes a red Euro 6000, durante un periodo de 18 meses o, en su caso, hasta la fusión de las partes (en caso de que BBVA ponga fin al acuerdo existente entre Banco Sabadell y los bancos de la red Euro 6000). Asimismo, BBVA ha propuesto, en línea con operaciones precedentes, la venta de los excesos de participaciones en sociedades de gestión de pagos y asegura que no cerrará ninguna de las oficinas de Banco Sabadell especializadas en empresas en todo el territorio nacional.