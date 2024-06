La CNMV reclamará al BBVA cuantificar los riesgos si no se consuma la OPA hostil a Sabadell

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, no descarta dejar en suspenso la aprobación del folleto de la opa hostil de BBVA sobre Banco Sabadell hasta que recibir la respuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Buenaventura reclamará que BBVA incluya en el folleto el riesgo reputacional que puede generar la petición de imputación por parte del juez de la Audiencia Nacional de BBVA -y del expresidente del banco, Francisco González- en el 'caso Cenyt',

Buenaventura ha recordado que desde hace unos años ya se incluye entre el código de buen gobierno de las cotizadas la recomendación de incluir en sus folletos los riesgos derivados de procedimientos judiciales. De hecho, ha indicado que el propio BBVA ha actualizado esta semana su documento de registro único para incluir la petición de la Fiscalía de Anticorrupción de imputar al comisario Villarejo, a González y a otros exdirectivos del BBVA por los encargos al expolicía. "Esa recomendación es ampliamente seguida por las empresas y no me cabe duda de que BBVA la va a seguir", ha señalado. Sin embargo, ha señalado que en el caso concreto del folleto de la OPA, cuando la oferta se hace a través de un canje de acciones, el documento no tiene por qué contener toda la información sobre todos los riesgos, puesto que existen otros a disposición de los inversores, como es el documento de registro único.

Por tanto, Buenaventura pedirá a BBVA que recoja en el folleto de la opa información sobre los riesgos de que al final no haya una fusión entre las dos entidades. Hasta el momento, el BBVA ha presentado la opa sobre el Sabadell dando por hecho que si consigue el apoyo suficiente de los accionistas de la entidad catalana integrará el negocio de la entidad catalana en el grupo y obtendrá importantes sinergias. Sin embargo, el Gobierno ha mostrado desde el primer momento su rechazo a autorizar esa fusión final, lo que planteaba la duda de si el BBVA tendría que ampliar la información a los inversores recogiendo la posibilidad de que no haya una integración. Esta hipótesis reduciría los posibles ahorros que prevé el BBVA.

Al respecto, el presidente de la CNMV, durante su intervención en un curso de la APIE, ha considerado "muy conveniente" que en el folleto de la opa se incluya esa información y la conozcan los inversores, tanto los accionistas del Sabadell como del BBVA.

Otro de las dudas es la posibilidad de que el BBVA lance la oferta a los accionistas del Sabadell en cuanto reciba el visto bueno de la CNMV y el Banco Central Europeo (BCE), sin esperar a conocer la opinión de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia (CNMC) y las exigencias que pueda poner. El presidente de la CNMV ha reconocido que la norma permite que la CNMV pueda dar luz verde a una opa aunque no se hayan pronunciado al respecto las autoridades de competencia, aunque la ley otorga al oferente, en este caso el BBVA, la posibilidad de condicionar la opa a la autorización de este tipo de autoridades.

Al fin y al cabo, ha explicado el presidente de la CNMV, es el oferente "el primer interesado" en conocer la opinión de las autoridades de la competencia antes de lanzar la opa, si bien, ha destacado Buenaventura en la práctica las autorizaciones suelen ser simultáneas. "En las últimas opas, los inversores se han pronunciado sabiendo lo que opina Competencia, por lo que no puedo asumir que va a haber un desfase. Creo que en las últimas veinte opas, ese desfase ha sido cero".

Según Buenaventura, el BBVA debe incluir en la información a los inversores esta situación y el posible impacto y lo está haciendo ya, aunque, a renglón seguido, comentó que el folleto de la opa, "al ser ya un emisor del mercado", no tiene necesariamente que recoger todos los riesgos, pues la información ya está a disposición del mercado. Lo "lógico y previsible" es que avise de ello y "lo importante" desde la CNMV es que haya transparencia e información a todo el mundo, y si puede estimar el impacto, pues también, aunque ahora mismo desconocemos cómo avanzará el proceso, hay muchas incógnitas.

Respecto a la denuncia del Sabadell ante la CNMV en la que acusaba al BBVA de incumplir la ley de opas por comentar que había sondeado el interés de grandes inversores en la operación, el presidente de la CNMV declinó comentar los trabajos en materia de supervisión, pero dijo que "en operaciones de este calado" habrá elementos que aclarar. "Lo que trasladamos a los protagonistas de la opa es la necesidad de que haya un juego limpio y seguir las instrucciones del árbitro", en este caso la CNMV, aunque haya controversia en algunos aspectos.