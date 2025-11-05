Coca Cola Europacific Partners mejora un 3% sus ingresos, hasta los 15.684 millones de euros, y anuncia un dividendo de 1,25 euros

Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), embotelladora de la compañía estadounidense, alcanzó unas ventas de 15.684 millones de euros durante los nueve primeros meses de este año, lo que supone un aumento del 3,3% respecto al mismo periodo de 2024, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En el tercer trimestre, el grupo ingresó 5.410 millones de euros, un 1% más.

En el caso de Iberia, mercado compuesto por España, Portugal y Andorra, la compañía mantuvo estables sus ingresos, con un ligero crecimiento en Portugal que compensó "la leve caída registrada en España". La facturación en esta área en los nueve primeros meses fue de 2.620 millones de euros, mientras que en el tercer trimestre facturó 1.065 millones, un 1,3% más.

El grupo ha anunciado en vista de estos resultados el reparto de un dividendo correspondiente al segundo semestre por importe de 1,25 euros por acción, que se abonará el próximo 3 de diciembre de 2025 a los accionistas con derecho a percibirlo registrados a fecha de 14 de noviembre de 2025, lo que eleva el dividendo total del ejercicio a 2,04 euros por acción y mantiene una tasa de reparto anualizada cercana al 50%.

"2025 sigue siendo un año sólido para CCEP, reflejo de nuestras grandes marcas, grandes personas, gran ejecución y sólidas relaciones con nuestros socios de marca y clientes. Hemos conseguido otro trimestre de crecimiento en volumen en Europa, a pesar de una demanda del consumidor más débil", ha destacado el consejero delegado de Coca-Cola Europacific Partners, Damian Gammell.

El directivo ha añadido que en Asia-Pacífico (APS), la embotelladora sigue impulsando el "crecimiento subyacente", esto es, excluyendo los ajustes en el portfolio en Australia y "a pesar de los desafíos macroeconómicos en Indonesia".

Gammell ha aprovechado también para avanzar que la compañía reafirma sus previsiones para todo el año. "Seguimos confiando en que tenemos la estrategia adecuada, ejecutada de forma sostenible, para cumplir con nuestros objetivos de crecimiento a medio plazo", ha defendido. "Nuestro desempeño, junto con nuestro enfoque continuo en la productividad, está impulsando una generación de efectivo sólida y rentable, que respalda una inversión récord en el crecimiento futuro, un dividendo creciente y recompras de acciones en curso", ha aplaudido.

CCEP ha destacado que la marca de té listo para tomar Fuze Tea "consolida su liderazgo en la categoría de té listo para beber (RTD)" a medida que la transición de Nestea "avanza mejor de lo previsto". Por su parte, Monster y las bebidas deportivas, impulsadas por Aquarius, continúan mostrando "un fuerte crecimiento", una categoría en la que lanzó un nuevo producto, Bodyarmor, a finales del tercer trimestre.