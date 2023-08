Cómo ahorrar en la vuelta a clases: así funcionan los cursos gratis de idiomas de la UE

El curso 2023 volverá a ser uno de los más caros de la historia. La mitad de las familias españolas esperan gastar hasta 300 euros en la vuelta al cole y el 43% de los padres creen que tendrán que desembolsar más dinero que el año pasado por el incremento constante de los precios, según un estudio de Privalia. El calzado, la ropa, los libros y el material escolar son los productos con mayor peso en la cesta, pero a estos gastos se suman las academias de refuerzo o de idiomas.

Aprender inglés u otras lenguas es una de las actividades extraescolares más populares y también más necesarias, ya que España se sitúa entre los diez países europeos con peor nivel de inglés, según el último ranking de EF Education First ‘EF EPI 2022’. Sin embargo, aunque en ocasiones el inglés que se imparte en las escuelas, institutos y universidades no es suficiente para alcanzar a nuestros vecinos europeos, muchos trabajadores no pueden permitirse pagar clases extra para sus hijos o para sí mismos, sobre todo con la pérdida de poder adquisitivo sufrida en los últimos dos años. Para estas dificultades hay una solución: los cursos de idiomas gratuitos de la Unión Europea.

La página EU | Academy de la Unión Europea ofrece diversos cursos de formación gratuita con el objetivo mejorar los conocimientos sobre la UE y sus políticas "de forma sencilla y accesible" y obtener habilidades relevantes para el mundo laboral. Entre sus cursos se encuentran las formaciones sobre idiomas de la Unión Europea. Estas se pueden seguir de forma online, sin ningún coste, eligiendo el nivel (pudiendo alcanzar un B2) y el idioma entre las 29 lenguas oficiales de la UE.

Esta formación pretende ayudar a entender el idioma elegido para viajar y trabajar, por lo que además de enseñar los aspectos más oficiales y técnicos, también se dan a conocer expresiones típicas del país para no cometer errores culturales y desenvolverse sin problema en situaciones cotidianas como pedir comida en un restaurante. Para inscribirse, es necesario entrar en la página web, registrarse, seleccionar el nivel, idioma, duración y otras categorías. Con todo ello, la página ofrece varios módulos para practicar comprensión oral, lectura, vocabulario y gramática.