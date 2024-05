¿Ha comprado una casa con deudas? Esto es lo que debe tener en cuenta

Ocho de cada diez personas en nuestro país viven en una comunidad de propietarios. Y es que aunque muchos eligen esta opción, antes que una vivienda unifamiliar, para tener una mayor seguridad o una gran variedad de servicios; decantarse por inmuebles integrados en un edificio también conllevará el pago de unos gastos elevados como los de la comunidad o las temidas derramas.

La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) establece en el artículo 9 que una de las obligaciones de los propietarios es contribuir en los "gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización".

Asimismo, también existen las cuotas extraordinarias, más conocidas como derramas, que, por norma general, son aquellas que se producen de manera excepcional y que, por tanto, no estaban previstas en las cuentas anuales, siendo un importe extra que se deberá añadir a los gastos ordinarios. A diferencia de estos últimos, no siempre es obligatorio pagar las derramas. Los propietarios deberán hacer frente a aquellas reformas que sean necesarias para mejorar la accesibilidad o la seguridad de la comunidad; en cambio, estos podrán evitar pagar por aquellas que respondan solo a fines estéticos y no para la conservación del inmueble.

Sin embargo, aunque sea obligación de todos los propietarios hacer frente a estos gastos, todavía sigue habiendo algunos vecinos que no los pagan o se atrasan en los pagos, convirtiéndose en morosos. "Por lo tanto, si una vivienda tiene deudas en la comunidad es que su propietario ha incumplido con la normativa y perjudica también al resto de propietarios del edificio", explican desde el portal inmobiliario Fotocasa.

Pero, ¿qué ocurre si una persona compra una casa con deudas en la comunidad? La normativa vigente establece que será el nuevo propietario el que estará obligado a pagar los gastos de la comunidad de los últimos tres años anteriores a la compra y los del año en curso.

La ley no impide que una vivienda se venda con cargas pendientes, sin embargo, en el momento de firmar el contrato de compraventa del inmueble, el antiguo propietario deberá contar con un documento –firmado por el administrador de fincas, el presidente y el secretario de la comunidad– que demuestre que está al corriente de todos los pagos de la comunidad de propietarios.

Asimismo, el portal inmobiliario explica que desde el año 2015 "el plazo de prescripción para reclamar los gastos comunes en una comunidad de vecinos es de 5 años, según recoge el artículo 1996 del Código Civil". Por tanto, pasado ese plazo, no se podrá exigir su pago, siempre y cuando la comunidad de propietarios no decida reclamarlas mediante una demanda.