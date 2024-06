¿Ha comprado un local para convertirlo en vivienda? Esto es lo que ocurre si no se aprueba el traspaso

La oferta de viviendas en nuestro país es escasa. Este escenario ha provocado que cada vez sea más complicado encontrar un lugar donde vivir y ha impulsado prácticas en los últimos años como la compra de locales para convertirlos en vivienda. Y es que el objetivo de los compradores es crear nuevas soluciones habitacionales, ahorrarse dinero al adquirir una propiedad y conseguir un beneficio económico, ya sea alquilándola o vendiéndola. Tanto es así, que desde finales de 2021 se han producido más de 27.700 cambios de uso en España hacia vivienda desde otro tipo de inmuebles, principalmente locales procedentes de uso industrial, almacenamiento o comercio. Así lo muestran los datos de la Dirección General de Catastro.

Para convertir un local comercial en inmueble se deben seguir una serie de pasos y llevar a cabo varios trámites para conseguirlo. No obstante, existen varios motivos por los que no se podrá aprobar el traspaso:

No conseguir la cédula de habitabilidad : "existe un requisito indispensable sin el cual no es posible convertir un local comercial en inmueble, que es que éste pueda disponer de la cédula de habitabilidad , que acreditará que efectivamente cumple con los requisitos necesarios de seguridad y salubridad para poder ser habitado", explica el portal inmobiliario Fotocasa. Será necesario que se lleven a cabo una serie de reformas para conseguir esta cédula, aunque, en el caso de que no se obtenga, no se podrá realizar el traspaso .

No obtener la licencia de cambio de uso de local a vivienda : también se deberá tener en cuenta lo que establece el Código Técnico de la Edificación (CTE), ya que de esta forma, el interesado se asegurará de que no existe ningún problema con respecto a las características del edificio que impidan que el local pueda convertirse en vivienda . El portal inmobiliario señala que "en el caso de que no se adapte a lo que establece el CTE y que, por lo tanto, algún aspecto del edificio no permita el traspaso, éste tampoco se podrá llevar a cabo".

No estar construido en terreno calificado como suelo urbano : el local comercial que quiera transformarse en vivienda deberá estar construido en un terreno calificado como suelo urbano, ya que sino no se podrá aprobar el traspaso.

: el local comercial que quiera transformarse en vivienda deberá estar construido en un terreno calificado como suelo urbano, ya que sino no se podrá aprobar el traspaso. No estar permitido en los estatutos de la comunidad de propietarios: la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) establece que cualquier propietario podrá convertir un local comercial en vivienda sin el consentimiento de la comunidad de propietarios, siempre y cuando este traspaso no esté expresamente prohibido en los estatutos de la comunidad.

¿Cómo se puede conseguir el traspaso de local para vivienda?

Para revertir la situación se deberá intentar conseguir la cédula de habitabilidad –tras llevar a cabo las reformas necesarias–; obtener la licencia de cambio de uso de local a vivienda que tramitará el ayuntamiento; o intentar cambiar los estatutos de la comunidad de propietarios para que la comunidad acepte el traspaso.

"Si el local que hemos comprado no se encuentra en suelo urbano y/o bien no se adapta a los establecido en el Código Técnico de la Edificación, será muy complicado el traspaso, dado que no podremos obtener ni la cédula de habitabilidad ni la licencia del cambio de uso de local a vivienda", sentencia el portal inmobiliario.