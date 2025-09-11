El Consejo de Seguridad Nuclear otorga 10 años más a la central de Trillo

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha enviado a Congreso, Senado y parlamentos autonómicos su informe de actividad de 2024, que incluye, entre otras acciones, su postura a favor de la renovación de la autorización de explotación de la central nuclear Trillo (Guadalajara) para un periodo de diez años, hasta el 16 de noviembre de 2034.

El CSN también dio su visto bueno el pasado año a la construcción de una plataforma de almacenamiento nueva en El Cabril (Córdoba) y el montaje de almacenes temporales individualizados de las centrales de Vandellós II y Ascó (Tarragona).

La renovación de autorización de explotación de la central de Trillo (Guadalajara) se corresponde al periodo de diez años solicitado por su titular de la instalación, es decir, hasta el 16 de noviembre de 2034.

La renovación hasta 2034 fue aprobada por el ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en noviembre del pasado año, tras el informe favorable del CSN de julio y la decisión se basó en el Protocolo de Cierre del parque nuclear, que señala que Trillo cesará su actividad a mediados de 2035.

Según informa este jueves, así se recoge en el informe del ejercicio de 2024 que se ha remitido al Congreso, al Senado y a los parlamentos autonómicos de aquellas comunidades autónomas donde existen instalaciones nucleares, de acuerdo a la Ley de creación del organismo regulador del 15/1980, de 22 de abril.

El informe favorable, pero con condiciones, para la renovación de autorización de explotación de la central nuclear de Trillo se emitió en el Pleno del CSN, tras una exhaustiva evaluación que concluyó en julio de 2024, año en el que se conmemoró el 40º aniversario del programa de Inspección Residente, "pieza clave en el sistema de supervisión y seguridad de las centrales nucleares españolas".

El Pleno además emitió un informe favorable, pero también con condiciones, para la construcción y montaje de la plataforma sureste de almacenamiento definitivo de residuos radiactivos de baja y media actividad en El Cabril (Córdoba).

Asimismo autorizó la ejecución y montaje de los almacenes temporales individualizados de las centrales de Vandellós II y Ascó (Tarragona) y trabajó en la revisión entre pares sobre protección contra incendios establecida en la Directiva europea 14/87/Euratom.

Según el organismo, el informe recoge las principales actuaciones desarrolladas y se confirma que "todas las instalaciones nucleares y radiactivas funcionaron de forma segura", garantizando la protección radiológica de la población, de los trabajadores y del medio ambiente.

Asimismo, según la nota, asegura que la vigilancia radiológica ambiental, tanto en las áreas próximas a las instalaciones como en el resto del territorio nacional, se mantuvo en niveles adecuados, sin riesgo para las personas e informó favorablemente sobre el nuevo Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas y otras actividades relacionadas con la exposición a radiaciones ionizantes (RINR).

Además, en 2024 finalizó la implicación del CSN en el desarrollo del Plan de Inversión en Equipos de Alta Tecnología Sanitaria del Sistema Nacional de Salud (Inveat), por iniciativa del Ministerio de Sanidad para "renovar y ampliar" el parque tecnológico sanitario en todo el territorio nacional, con la autorización de 263 equipos en 30 meses, "garantizando su implantación con plenas condiciones de seguridad radiológica".