EnergyLOOP reconocida por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico

Esta instalación se encuentra ubicada en la localidad de Cortes, Navarra y es la primera dedicada específicamente al reciclaje de palas de aerogenerador de la península ibérica, lo que permitirá el reciclaje de componentes de instalaciones renovables, uno de los mayores retos a medio y largo plazo del sector.

Federico Sanmartín, director gerente de EnergyLOOP, ha recogido el galardón de manos de Dña. Sara Aagesen, vicepresidenta Tercera del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en un acto celebrado hoy dentro del marco de la presentación de los resultados del PRTR en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.

Este proyecto permitirá mejorar la competitividad y sostenibilidad del sector gracias a la investigación e implantación de nuevas tecnologías que permitirán absorber las crecientes cantidades de residuo y adoptar soluciones cada vez más eficientes.

Se calcula que en Europa en 2030 se desmantelarán cerca de 5.700 aerogeneradores por año, provenientes de la repotenciación de parques o de instalaciones que llegan al final de su vida útil.

EnergyLOOP, es la compañía impulsada por Iberdrola, a través de su programa PERSEO, y por FCC Ámbito, filial de FCC Enviro, para la recuperación de los componentes de las palas de aerogeneradores y su reutilización en sectores como el energético, aeroespacial, automovilístico, textil, químico o de la construcción.