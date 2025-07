Consumo anuncia la retirada de los 65.000 anuncios ilegales de Airbnb que le ordenó eliminar y denuncia otros 55.000 sin número de registro

El Ministerio de Consumo celebra este martes una victoria en su guerra por los pisos turísticos contra Airbnb. El departamento que dirige Pablo Bustinduy ha anunciado que la plataforma de alquiler turístico ha retirado de su web "los cerca de de 65.000 anuncios sin licencia que fueron requeridos". No obstante, Consumo denuncia que ha identificado otros 55.000 anuncios diferentes sin el código del registro único de alquiler de corta duración y que, por lo tanto, también deben ser eliminados o subsanados.

El Ministerio señala que la retirada de estos anuncios ilegales llega después de que la multinacional recurriera la decisión ante los tribunales en varias ocasiones y que la Justicia respaldara las actuaciones de Consumo. No obstante, en declaraciones a LA RAZÓN, Jaime Rodríguez de Santiago, director general de Airbnb para España y Portugal, señaló que el listado de anuncios estaba elaborado de manera indiscriminada. "Había anuncios que tenían número de licencia, anuncios que no requerían número de licencia y se nos estaba exigiendo retirarlos todos sin justificar el porqué", señaló el directivo.

"Además, se estaba haciendo de una forma que consideramos que excede a las competencias del Ministerio de Consumo y sobre una supuesta infracción que con la normativa anterior ni siquiera existía, porque el propio Tribunal Supremo en 2022 determinó que las plataformas no teníamos obligación de que los anuncios mostraran la licencia", añadió.

En concreto, el pasado 5 de mayo, Consumo ordenó a Airbnb la retirada inmediata de 65.935 anuncios que califica de "ilegales" por contravenir la normativa sobre la publicidad de este tipo de alojamientos al no incluir el número de licencia o registro, no indicar a naturaleza jurídica de los arrendadores o incorporar números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades.

Tras estas actuaciones, la Unidad de Análisis de Consumo ha identificado otros 55.000 anuncios (54.728) que no disponen del número de registro oficial, obligatorio desde el pasado 1 de julio tras la entrada en funcionamiento del registro de alquiler de corta duración. "Consumo trasladará la información recabada conforme a lo previsto en el ordenamiento legal vigente con el fin de que los anuncios sean eliminados o subsanados por la plataforma", señala en un comunicado. El objetivo del Ministerio es "hacer cumplir la legalidad y garantizar el derecho constitucional a la vivienda por encima de los beneficios de las grandes multinacionales".

La detección de estos anuncios sin código, no obstante, no es contraria a la voluntad manifestada por la plataforma de cumplir con la nueva normativa. El pasado 15 de julio, Airbnb alcanzó un acuerdo con el Ministerio de Vivienda para retirar aquellos inmuebles anunciados en la plataforma que no cuenten con el código del registro único de alquiler de corta duración y para remitir de forma mensual información sobre los anuncios que se publicitan en su plataforma a partir del mes de agosto. Además, la plataforma estableció un límite claro para los incumplidores: los alojamientos sin código tendrían 10 días para subsanar los defectos antes de proceder a la retirada definitiva.