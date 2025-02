CSIF convoca huelga por la penalización de 116 millones impuesta por Renfe a Talgo

La ejecución por parte de Renfe de la penalización de 116 millones de euros que reclama a Talgo por el retraso en la entrega de los trenes de alta velocidad Avril va a tener consecuencias laborales. CSIF, sindicato mayoritario en el fabricante ferroviario, ha anunciado movilizaciones que afectarán a las dos compañías dado que la sanción supondrá que los 2.600 empleados de la compañía dejen de ingresar 10 millones de euros en variables salariales correspondientes a 2024, según ha anunciado en un comunicado.

La sanción de Renfe va a provocar que casi con toda probabilidad Talgo vaya a tener que provisionar esos 116 millones de euros en las cuentas de 2024, que se presentarán el próximo día 25. Este apunte provocará seguramente, como ha publicado LA RAZÓN en su edición de hoy lunes, que la compañía tenga un resultado económico negativo e impedirá a sus trabajadores cobrar la parte variable de sus salarios, que está ligada a que la compañía no registre números rojos.

CSIF considera que el retraso en la entrega de los Avril y la consecuente multa "no debe acarrear consecuencias sobre las nóminas de la plantilla". Además, el sindicato no acepta esta multa millonaria en su totalidad, dado que, según asegura, "gran parte de los retrasos se debieron al impacto de la pandemia, el confinamiento y la crisis de proveedores (que causó el retraso en la llegada del material), así como la falta de vías para realizar las pruebas y de maquinistas". Además, CSIF asegura que hay que recordar que el Gobierno declaró a Talgo" empresa estratégica durante la pandemia por lo que no parece de recibo que se vean perjudicadas sus nóminas después de la labor y el esfuerzo realizado por la plantilla en este periodo".

Ante lo que supone esta multa y la imposibilidad, según CSIF, de haberse podido reunir con Renfe, el sindicato ha decidido convocar paros y movilizaciones en las bases de mantenimiento de los trenes de Talgo y Tarvia, empresa conjunta de mantenimiento del fabricante de trenes y de la operadora pública. Las protestas, según el sindicato, afectarán a 22 líneas ferroviarias (la mayoría con origen y/o destino Madrid o Barcelona y conectando con el sur, levante y el norte de España).

Las líneas afectadas serían las siguientes: Madrid-Alicante-Valencia, Madrid-Almería, Madrid-León, Madrid-Badajoz, Madrid-Burgos, Madrid-Santander, Madrid-Murcia, Madrid-Málaga-Granada, Madrid-Ourense, Madrid-Barcelona, Madrid-Avilés, Barcelona-Málaga-Granda, Madrid-Cádiz, Barcelona-Sevilla, Madrid-Gijón, Figueres-Barcelona-Alicante, Cádiz-Barcelona, Barcelona-Valencia, Madrid-Lugo-Ferrol, Barcelona-Salamanca, Madrid-Vigo y Barcelona-Vigo-A Coruña.