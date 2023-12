¿Cuál es el mejor momento para buscar un piso de alquiler?

Vivir de alquiler es la única alternativa que le quedan a muchas personas en nuestro país para salir del hogar familiar. No obstante, los precios elevados y una oferta escasa hacen que los inquilinos lo tengan cada vez más difícil para irse de casa. Y es que la vivienda en alquiler en España tuvo en noviembre de 2023 un precio medio por metro cuadrado de 11,10 euros, un 6,94% más caro que hace un año, tal y como explican desde el portal inmobiliario pisos.com. Por tanto, arrendar un piso de unos 80 metros cuadrados cuesta unos 888 euros de media, un precio que no está al alcance de todos.

El mercado de alquiler es muy competitivo y, además, se debe tener en cuenta que, en función de la época en la que se comience la búsqueda, el futuro inquilino tendrá más o menos éxito. "Hay momentos del año en los que la frecuencia de subida de nuevos anuncios a los portales disminuye o las rentas se incrementan", asevera el portal inmobiliario.

Los meses estivales no se caracterizan por una mayor actividad en los portales inmobiliarios, ya que no es un mes con mucho movimiento en el mercado del alquiler. La oferta baja no solo porque hay menos propietarios enseñando pisos, sino porque durante verano también hay algunos alquileres residenciales que se transforman en pisos turísticos, ofertándose por días o semanas.

Los anuncios de alquiler vuelven con el comienzo del curso, a finales de agosto, ya que los propietarios buscan arrendar sus casas a estudiantes o profesionales que han cambiado de trabajo. Por ello, septiembre y octubre son los meses con más movimiento en los que no solo aumenta la oferta y la demanda, sino también los precios. En este sentido, es importante vigilar el mercado del alquiler a mediados de agosto para encontrar la mejor oferta.

Muchos son los propietarios que hacen una sobrevaloración de su vivienda y ponen la cuota del alquiler a niveles muy elevados, haciendo que sea casi imposible alquilarla durante los últimos meses del año. Enero es el mes por excelencia en el que a estos no les quedará más remedio que ajustar la mensualidad o incluso lo aprovecharán para dar un lavado de cara al inmueble y ofrecer un piso "más presentable". "Por tanto, desde que empieza el año hasta que llega la primavera se abre una fantástica oportunidad para los inquilinos, que pueden encontrar pisos con algo de descuento y en mejores condiciones", asevera el portal inmobiliario.

Con la llegada de la primavera, el interés de los inquilinos se incrementa, ya que hay más mudanzas y visitas a los inmuebles en los que están interesados, y, por tanto, también hay un incremento de las rentas. Hasta junio se tiene la oportunidad de encontrar un "buen alquiler", sin embargo, "el momento perfecto para mudarse dependerá más de tu situación personal que de la coyuntura del mercado".