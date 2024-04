¿Cuándo se cobra la pensión en abril 2024? Esta es la fecha para cada banco

Más de 9 millones de personas en nuestro país reciben una pensión por parte de la Seguridad Social. Las pensiones contributivas son aquellas prestaciones económicas cuya concesión está supeditada a que el beneficiario haya tenido una relación jurídica previa con la Seguridad Social, siempre y cuando cumpla con una serie de requisitos.

Todas las pensiones contributivas –jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares– se abonan por lo general en 14 pagas, una por cada uno de los meses del año y dos extraordinarias que se pagan en el mes de junio y en noviembre. El importe de estas pagas extraordinarias será el mismo que en el caso de una mensualidad ordinaria. No obstante, aquellos que sean beneficiarios de una pensión por accidente de trabajo y enfermedad profesional tan solo recibirán 12 pagas, ya que las extraordinarias están prorrateadas en las mensualidades ordinarias.

La Seguridad Social paga todas las pensiones, por norma general, entre los días 1 y 4 de cada mes. "Una vez efectuado el primer pago de la pensión, los importes de los pagos mensuales deben figurar en la cuenta de los perceptores o a disposición del beneficiario en la entidad financiera colaboradora el primer día hábil del mes en que se realiza el pago y, en todo caso, antes del cuarto día natural del mismo", tal y como explican desde la web de la Seguridad Social.

No obstante, aunque este organismo abone las pensiones los primeros días de cada mes, lo que suelen hacer algunas entidades financieras es adelantar este pago a sus clientes para que puedan disponer antes de este dinero. Pese a ello, "los bancos no tienen ninguna obligación de ingresarte tu pensión antes del primer día hábil de cada mes, que es cuando paga la Seguridad Social las pensiones", asegura HelpMyCash.

¿Cuándo pagan los bancos las pensiones en abril?