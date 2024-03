Estos son los tipos de pensiones de la Seguridad Social que existen

La Seguridad Social es el sistema público que garantiza en España asistencia y diferentes tipos de prestaciones sociales , como las pensiones que pueden ser contributivas y no contributivas.

Pensiones contributivas

Las pensiones contributivas son aquellas prestaciones económicas y de duración indefinida, aunque no siempre. Por lo general, su concesión está supeditada a que el beneficiario haya tenido una relación jurídica previa con la Seguridad Social, siempre y cuando haya cumplido con los requisitos exigidos. Dentro de estas, la más habitual es la pensión de jubilación, sin embargo, no es la única:

Pensión de jubilación : esta prestación " cubre la pérdida de ingresos que sufre una persona cuando, alcanzada la edad establecida, cesa en el trabajo por cuenta ajena o propia, poniendo fin a su vida laboral, o reduce su jornada de trabajo y su salario en los términos legalmente establecidos", tal y como explican desde el portal web de la Seguridad Social. Esta prestación contributiva está incluida dentro de la acción protectora tanto del Régimen General de la Seguridad Social –los trabajadores asalariados– como de los Regímenes Especiales –como los autónomos, entre otros–. El importe de la pensión de jubilación se calcula en función de los años cotizados y las bases de cotización que haya tenido el trabajador, por lo que será necesario un mínimo de 15 años de cotización para acceder a una de estas prestaciones contributivas.

Pensiones no contributivas

Las pensiones no contributivas son aquellas prestaciones económicas a las que pueden acceder todos aquellos que residan legalmente en el país y que no hayan cotizado nunca o no lo hayan hecho el tiempo suficiente para tener derecho a una prestación del nivel contributivo.