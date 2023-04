¿Cuándo cobrarán la próxima paga extra los pensionistas?

Con la llegada del buen tiempo, los 10 millones de pensionistas españoles se empiezan a plantear cuándo cobrarán la paga extra de verano, un ingreso adicional con el planificar las vacaciones estivales o destinarlo a otras necesidades del hogar.

¿Cuándo se cobra?

Los pensionistas cobran la paga extra de verano el mes de junio, en torno al día 25. Aunque la Seguridad Social ordena que se abone la nómina devengada entre los días 1 y 4 del mes siguiente, desde que empezó la crisis de la Covid-19 los bancos vienen adelantando el pago a los últimos días del mes. Además, la fecha de abono puede variar entre el 21 y el 25 de cada mes en función de la entidad. Pasa lo mismo con la paga extra de invierno, que se suele ingresar en noviembre, también el día 25. Por ese motivo, la Seguridad Social aclara en su cuenta de Twitter @incluinfo que la paga de verano se abona el 1 de julio, aunque las entidades suelen adelantar el pago.

¿Cuánto se cobra?

El importe de la paga extra de verano y la de invierno es el mismo al de las pagas ordinarias que se perciben a lo largo del año, al igual que ocurre con las pagas extra de un contrato de trabajo. Es decir, que si su pensión es de 1.192,30 euros (la pensión media del sistema) en junio y en noviembre recibirá 1.192,30 euros extra. No obstante, si por su tipo de pensión recibe la paga extra prorrateada, recibiría 1.391,01 euros al mes, 1.192,30 de pensión y 198,71 euros, que es el resultado de dividir los 2.384,60 euros de pagas extra que le corresponden entre los 12 meses del año. Teniendo en cuenta que este año se ha producido la mayor subida de las pensiones de la historia, un 8,5% en el caso de las contributivas al estar ligadas al IPC, la cuantía de las pagas extra en 2023 también será histórica.

¿Hay pensionistas que no cobran paga extra?

Sí, no todos recibirán este ingreso adicional. Las pagas extra, la de junio y la de noviembre, se abonan a los pensionistas que cobran 14 pagas. No obstante, hay algunas prestaciones que se abonan en 12 mensualidades, ya que las pagas extraordinarias están prorrateadas dentro de las mensualidades ordinarias, al haber sido tenidas en cuenta para el cálculo de la base reguladora de la pensión. Se trata de las pensiones derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional. En este artículo puede consultar los pensionistas que no cobran pagas extra.