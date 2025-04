¿Cuánto cobraré al jubilarme? Esta es la cifra exacta

Llegar a la etapa de jubilación es sinónimo de descanso. Después de muchos años de trabajo, los ciudadanos que alcanzan la pensión de jubilación pasan a tener una mejor vida puesto que acaban con su carrera laboral y dependen del estado.

Sin embargo, muchos ciudadanos que están a punto de llegar a la jubilación se preguntan cuál es la cuantía que les corresponde al acceder a las pensiones. Esto dependerá de muchos factores, ya que primero de todo es necesario tener en cuenta la cantidad de años cotizados para saber a que pensión se tiene derecho.

Tras este requisito, aparecen otros condicionantes que pueden hacer variar las cifras. Para facilitar esta información, la propia Seguridad Social ha abierto un portal donde el ciudadano puede averiguar cuánto dinero le corresponde a partir de su jubilación.

¿Cuánto cobraré en una pensión de jubilación contributiva?

En caso de que el ciudadano haya cotizado durante un mínimo de 15 años, y que al menos dos hayan transcurrido dentro de los últimos quince años previos a la jubilación, este tendrá la posibilidad de solicitar una pensión contributiva de jubilación.

Se trata de una prestación económica y de duración indefinida que es supervisada por la Seguridad Social. Esto quiere decir que es este organismo el que comprueba que los ciudadanos cumplen con los requisitos establecidos para ser beneficiarios.

En este caso, las pensiones contributivas cuentan con unos ingresos mínimos y máximos, por lo que el contribuyente puede hacerse a la idea de que cifras podrá recibir cuando llegue el momento de su jubilación. Dicho esto, todo dependerá de los años cotizados a lo largo de su vida.

La cuantía mínima para una pensión contributiva equivale a las siguientes cifras:

Si la jubilación es con 65 años:

Con cónyuge a cargo:1.127,60 euros al mes (15.786,40 euros anuales)

Sin cónyuge: 874,40 euros mensuales (12.241,60 euros anuales)

Con cónyuge NO a cargo: 830,00 euros mensuales (11.620,00 euros anuales

Si la jubilación es anterior a los 65 años:

Con cónyuge a cargo: 1.127,60 euros al mes (15.786,40 euros anuales)

Sin cónyuge; 818,00 euros al mes (11.452,00 euros anuales)

Con cónyuge NO a cargo: 773,20 euros al mes (10.824,80 euros anuales)

Por otro lado, la cuantía máxima para una pensión de nivel contributivo en 2025 no podrá superar los 3.267,60 euros mensuales en 14 pagas o los 3.812 euros en 12 pagas, lo que supone un máximo de 45.746,40 euros anuales.

¿Cuánto cobrare en una pensión de jubilación no contributiva?

Las pensiones no contributivas están destinadas para aquellas personas que quieren acceder a la jubilación pero no han cotizado el mínimo exigido. Son prestaciones económicas que se reconocen a aquellos ciudadanos que, encontrándose en situación de necesidad protegible, carezcan de recursos suficientes para su subsistencia, aun cuando no hayan cotizado nunca o el tiempo suficiente para alcanzar las prestaciones del nivel contributivo.

Por su parte, la gestión de estas pensiones no contributivas está atribuida a los órganos competentes de cada Comunidad Autónoma y a las Direcciones provinciales del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) en las ciudades de Ceuta y Melilla.

En este sentido, también existen cantidades mínimas y máximas a recibir, y la cifra exacta dependerá de si en la misma unidad familiar hay miembros percibiendo la pensión no contributiva. Las cifras exactas son las siguientes:

Cuantía máxima: 564,70 euros al mes (7.905,80 euros anuales).

Cuantía mínima: 141,18 euros al mes (1.976,45 euros anuales).

¿Cómo acceder al nuevo simulador de la Seguridad Social?

En caso de querer conocer con exactitud las cantidades a percibir en tu pensión de jubilación, es necesario identificarse en el portal web a través de Certificado digital, Cl@ve PIN, DNI electrónico o SMS (si tu móvil está registrado en la Seguridad Social). Una vez dentro, el ciudadano deberá rellenar los datos que sean requeridos y podrá comprobar cuánto le corresponde.