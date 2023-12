¿Cuánto tarda el desahucio de un comercio?

Montar un negocio desde cero y conseguir que este funcione no es tarea sencilla en un mercado cada vez más competitivo. Por tanto, a muchos empresarios no les queda más remedio que echar el cierre o dejar de pagar el alquiler del local para no ahogarse a fin de mes. Aunque lo normal es que si estos no pueden afrontar el precio del alquiler, abandonen el local, pero, ¿qué ocurre si se quedan?

Los desahucios de los locales comerciales por impago o por la finalización de contrato suelen ejecutarse en menor tiempo que las casas de alquiler, ya que los inquilinos pueden alegar estar en situación de vulnerabilidad, algo que en los locales no puede realizarse. "La duración de un proceso de desahucio por falta de pago de un local comercial tiene un tiempo de resolución de entre cinco y 10 meses aproximadamente. El desahucio de vivienda, como mínimo, dura ocho meses, pero suele ampliarse bastante más", explica el portal inmobiliario idealista.

Cuando un inquilino deja de pagar el alquiler, el propietario del local puede notificarle formalmente sobre la deuda pendiente, bien sea a través de una carta certificada o burofax. Estos son unos medios que dejan constancia de que el inquilino ha sido informado de la situación y tiene la oportunidad de saldar su deuda.

En el caso de que el arrendatario ignore la notificación, el propietario puede presentar una demanda de desahucio por falta de pago para recuperar el local comercial y las rentas impagadas.

Tras presentar la demanda, el letrado requiere al inquilino que, en un plazo de 10 días, pague la deuda, desaloje el inmueble o presente su defensa en el juzgado explicando por qué no debe la cantidad reclamada, tal y como establece el artículo 440 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

"En la notificación se informará al arrendatario sobre la posibilidad de enervación, la fecha del juicio si se opone a la demanda, la fecha prevista para el desahucio si no elige ninguna opción y el plazo de tres días para solicitar asistencia jurídica gratuita", asevera el portal inmobiliario.

¿Qué alternativas hay al desahucio de un local comercial?