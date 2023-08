La cuesta de septiembre

Tradicionalmente la «cuesta» era la de enero, pero este año habrá en septiembre. Es verdad que el año pasado éramos muchos lo que pensábamos que con la llegada del nuevo curso se iba a notar una importante crisis económica con carácter general; sin embargo, no sucedió así. Los pronósticos para esta nueva temporada o curso apuntan en este mismo sentido, el de apretarnos el cinturón. Ahí van varios ejemplos: las familias que todavía tenían reservas están tirando de los ahorros para hacer frente a la situación, como lo demuestra que han sacado de las entidades financieras 12.286 millones, según los datos hecho públicos por el Banco de España; el IPC, sobre todo el de los alimentos, es verdad que se ha contenido, pero no hay que esperar bajadas significativas; llega la vuelta al cole con lo que supone de gasto extraordinario; además, en septiembre también notaremos “el roto” de los cargos de las tarjetas de crédito de la época de las vacaciones; contrariamente a lo que sucedió el año pasado por estas fechas, cuando no se había trasladado todavía en toda su crudeza la subida de los tipos de interés en las hipotecas, ahora ya sí que se ha repercutido en las revisiones de los créditos. Eso, por no hacer más larga la lista de lo que afecta a la economía familiar.

En lo relativo a los datos macroeconómicos, las ventas empresariales y, por lo tanto, sus ingresos, se han resentido en los últimos trimestres; la presión fiscal a empresas, autónomos y particulares sigue aumentando día tras día; el dinero del Fondo de Recuperación de la Unión Europea, puede que llegue al sector público, pero lo que es en el privado no se nota; el gasto en pensiones continúa disparado, y lo que te rondaré. Desde Bruselas van a obligar a los Estados miembros a que se aprieten el cinturón y a nosotros no nos coge en la mejor situación respecto a déficit y a deuda. Y, para rematar todo, estamos con el Gobierno en funciones y con visos de que la inestabilidad política continuará, tanto si se forma un nuevo Ejecutivo, que será débil, como si hay que ir a elecciones en enero. En resumidas cuentas, que no parecen las mejores condiciones para encarar esta cuesta de septiembre.