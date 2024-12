Cuota de la comunidad de vecinos: esto es lo que puede subir

Vivir en una comunidad de vecinos es la realidad de cada vez más ciudadanos en nuestro país. Y es que ocho de cada diez españoles residen en un inmueble integrado en un edificio. No obstante, aunque muchas personas apuestan por esta alternativa, antes que por una vivienda unifamiliar, para tener una mayor seguridad o una gran variedad de servicios; decantarse por estos pisos también conllevará el pago de unos gastos elevados como los de la comunidad.

Todos los propietarios están obligados a pagar de forma periódica la cuota de la comunidad de vecinos, ya que permite el correcto mantenimiento de las zonas comunes. Concretamente, la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) establece en el artículo 9 que estos deberán contribuir en los "gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización". Los gastos ordinarios pueden pagarse de forma mensual, trimestral o anual en función de lo que estipulen los estatutos de la comunidad.

Asimismo, los propietarios también deberán abonar los gastos extraordinarios, más conocidos como derramas. Estos son aquellos que se producen de manera excepcional y que, por tanto, no estaban previstos en las cuentas anuales, siendo un importe extra que se deberá añadir a los gastos ordinarios. Estos gastos adicionales de mantenimiento podrán producirse para llevar a cabo alguna reparación o la instalación de un nuevo servicio en la comunidad. No obstante, sólo estarán obligados a pagar estos gastos si son para realizar obras de conservación o mantenimiento del edificio, de sus servicios e instalaciones comunes, así como para la seguridad habitabilidad y accesibilidad universal del mismo. Si son con fines estéticos, no deberán abonarlos, tal y como establece el artículo 17.4 de la LPH.

¿A cuánto asciende la cuota de la comunidad de vecinos?

Los servicios e instalaciones de las comunidades de propietarios no son los mismos para todas ellas, ni tampoco el número de vecinos o la cuota de participación que tenga cada uno. Estos factores influirán en la cantidad que se deberá abonar a la comunidad.

Por norma general, cada inmueble tiene una cuota distinta a pesar de formar parte del mismo edificio, aunque existen otras comunidades en las que todos los vecinos pagan una cuota fija igual para todos. Esta "suele ser de entre 100 y 110 euros al mes de media", explica el portal inmobiliario Fotocasa.

¿Cómo y cuándo se puede subir la cuota de la comunidad?

En la junta general de propietarios ordinaria –que en muchas comunidades es habitual que se celebre durante el primer trimestre del año–, el presupuesto previsto para el ejercicio económico se calcula teniendo en cuenta los gastos previstos para este ejercicio así como los ingresos.

Estos gastos se distribuyen entre los propietarios en función de su coeficiente de participación. Eso sí, el portal inmobiliario señala que "siempre que el presupuesto se apruebe por mayoría simple de los propietarios asistentes de la junta".

Para poder subir la cuota de la comunidad se deberá obtener la unanimidad de los votos en la junta de propietarios. Asimismo, también se debe justificar el motivo del aumento, es decir, si este se debe a a la inflación, a nuevos gastos en mantenimiento o el incremento del precio de la energía, entre otros.

En caso de no estar de acuerdo con la subida, el propietario tiene derecho a impugnar la junta de propietariossi considera que el motivo de aumento de la cuota es injustificado. La impugnación debe respaldarse con argumentos "sólidos y válidos", sentencian.