Draghi y la deuda sin fin

El reconocimiento de que Europa languidece ante el empuje de USA y China es lo que mayor consenso despierta con relación al recientemente presentado Plan Draghi para reactivar la UE. En lo demás hay muchas dudas, básicamente porque manejar 800.000 millones de euros cada año, conseguidos a través de emisiones de deuda, recaudación directa y mayor aportación de los países miembros, es de difícil digestión. El equipo económico de Sánchez, y el propio presidente, están encantados. Más maná europeo, casi infinito, para repartir de manera discrecional durante años. El sueño del sanchismo in aeternum. El problema es que Alemania no lo ve claro, porque básicamente será la RFA quien cargue con la mayor parte del coste, mientras que nos beneficiaremos los demás. Olvida Draghi una cosa básica. China crece porque los chinos trabajan a destajo y de sol a sol, no están instalados en el confort europeo de las 37 horas semanales, el mes de vacaciones, los subsidios, las subvenciones, y un modelo de pensiones difícilmente comparable al nuestro. Y no estaría demás controlar el gasto público, reduciendo el coste de una burocracia comunitaria que legisla la UE sin consultar a la ciudadanía en nada. Poner más dinero en manos de la clase política para que lo distribuya según sus coyunturales conveniencias no parece una gran idea. China y los tigres asiáticos seguirán creciendo mientras que nosotros nos seguiremos hundiendo. El exceso de circulante va a generar más inflación. La deuda sin límite hará más pobres a los Estados frente a una UE prestamista que, eso sí, acabará mandando en todo. El verdadero objetivo del Plan Draghi.