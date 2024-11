Draghi urge a la UE a aumentar su competitividad tras la vuelta de Trump

El ex presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha urgido a los Veintisiete a ponerse manos a la obra para impulsar la renqueante competitividad europea. Si cuando presentó su informe en el mes de septiembre la situación ya era preocupante, ahora resulta imperioso no dormirse en los laureles tras la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca.

Según el banquero italiano, las recomendaciones de su texto “se han hecho aún más urgentes tras las elecciones en EE UU". "No cabe duda de que el presidente de Trump marcará una gran diferencia en su relaciones entre EEUU y Europa”.

Según los pronósticos de Draghi, “Trump dará un impulso a los sectores innovadores y protegerá las industrias tradicionales, que son precisamente las industrias donde más exportamos a Estados Unidos. Por tanto, tendremos que negociar con los americanos con espíritu unido, de forma que también se proteja a los productos europeos”.

En su texto publicado en septiembre, el ex primer ministro italiano defiende, entre otras medidas, la emisión de un nuevo instrumento de deuda pública europea por valor de 800.000 millones de euros anuales, algo que no convence a los países denominados frugales y partidarios de la ortodoxia presupuestaria. Por eso, el texto de conclusiones pactado en la segunda jornada de la cumbre de Budapest se limita a abrir la puerta a “explorar el desarrollo de nuevos instrumentos”, sin mentar la bicha de la deuda común

Consciente de estas reticencias, el propio Draghi, presente en la cita de jefes de Estado y de Gobierno, ya había asegurado a la entrada a esta cita que “nosotros decimos que sí que es indispensable, pero no es lo primero” . Para el ex primer ministro italiano y ex presidente del Banco Central Europeo, “hay muchas otras decisiones que pueden tomarse sin abordar inmediatamente la cuestión de la financiación pública común”, aunque ésta sea necesaria para asuntos como las interconexiones eléctricas.

Finalmente, este texto de conclusiones pactado por los Veintisiete aboga por impulsar el mercado único y pide a la Comisión Europea que presente una nueva estrategia en junio de 2025; se compromete a avanzar hacia un unión de inversiones y ahorros en 2026 como modo de conseguir un mercado de capitales sin fragmentación y aboga por reducir la burocracia para impulsar el crecimiento de las empresas. Entre los objetivos, figura disminuir al menos en un 25% el papeleo para la primera mitad de 2025 y que en el año 2030 el 3% de los presupuestos europeos se destinen a I+D.