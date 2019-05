El Gobierno no ve “productivo” derogar la reforma laboral

Para el Gobierno ya “no es productivo revertir reformas” como la del mercado laboral. La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, ha descartado en un almuerzo organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) que se vaya a “dedicar la energía a estar constantemente volviendo atrás” o reconsiderando lo que se ha hecho. No obstante, la titular de Economía sí considera necesario apostar por un Estatuto de los Trabajadores “del siglo XXI”.

Calviño ha remarcado que el mercado laboral está en un proceso de transformación "extraordinariamente intenso" en todas las vertientes de la actividad económica, por lo que aboga por "adaptar el marco a la nueva realidad". En ese sentido, ha remarcado que el Gobierno sigue en la “búsqueda de consenso, negociación, apertura y de una mayoría social amplia para abordar los temas con perspectivas de futuro”. La ministra, además, se mostró partidaria de cambiar los aspectos más lesivos de la reforma laboral, pero no todos. ¿Cuáles? No lo ha concretado, ya que considera que es “prematuro” decidirlo cuando aún no se ha conformado un Gobierno ni se ha negociado con sindicatos y empresarios. “Hay que ver si hay que hacerlo, pero queremos centrarnos en empezar a trabajar cuanto antes” en el nuevo Estatuto de los Trabajadores, ha dicho.

Por otra parte, sobre el impacto del SMI, ha vuelto a insistir que por el momento no ha tenido un "efecto negativo" en el empleo y sí positivo sobre la renta disponible de las familias, que a su vez tiene un impacto positivo sobre el consumo y la actividad económica. Además, ha recordado que el impacto conjunto de todas las medidas que iba a adoptar el Gobierno, incluyendo los Presupuestos de 2019, iba a ser "neutro", y la "mayoría de analistas" dicen que "no hay evidencia de que por el momento haya un efecto negativo" del SMI. Esta visión choca frontalmente con la del Banco de España, que ayer aseguró que todavía es "prematuro" afirmar que la subida del SMI hasta los 900 euros no está impactando de manera perniciosa en el empleo, ya que, “por ahora”, se dispone de "muy pocos datos agregados" para tener una valoración real.